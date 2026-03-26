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醫院個別總額 資源反錯配

聯合報／ 李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授（台北市）

近日，南北各大醫學中心電腦斷層檢查呈現明顯壅塞，院長與放射線科同儕們也是相當無奈。去年四月，個別醫院總額制度全面上路後，官員很驕傲地看到醫院健保點值拉高，卻完全沒意識到醫療體系出現這變化造成醫師與病人對政府不滿的後遺症。事實上，主治醫師都很在乎病人的診斷不要被延宕，所以要私下去拜託安排檢查，或者必須花時間安排病人到其它合作醫院做檢查，那種無奈相當打擊年輕醫師對健保醫療的熱情。

就營運的簡單邏輯來看，個別醫院的總額下，醫院必然開始調整門診量、控管檢查與手術數量，避免「多做多賠」。這跟以往經營模式完全不同，醫院會衝量到剛剛好滿足個別總額。從財務面來看，點值趨於成長，醫療申報點數成長獲得控制，這似乎是成功的改革。但問題在於這樣的制度設計，只處理了供給的「管理」，卻沒有處理需求的「治理」。

當個別總額被固定，影像檢查、特殊檢驗、手術量能，逐漸變成需要分配的名額。然而，在現行制度下，這些資源並非依據醫療必要性進行排序，而是依據病人就醫行為、醫療專業判斷，甚至只是時間先後。之前，我們就發現做完電腦斷層檢查後，卅日內未回到原檢查醫院就醫者一年多達十二點七萬件，占受檢總數的百分之十四。而真正需要確定診斷的病人，卻苦苦等待排程，或被安排住院能比較快排到檢查。

一環扣一環，在護理人員短缺、床位本來就不夠下，又必須如此彈性使用；有限資源被反覆占用，卻未被有效分配，結果是什麼？不是「最需要的人先得到醫療」，而是「能進入體系的人先得到醫療」。這正是個別醫院總額制度最核心的盲點：它能限制支出，卻無法引導需求。在沒有需求管理機制的情況下，不必要的醫療行為並不會消失，只會持續占據有限資源。制度表面上節流，實際上卻造成醫療資源錯配。

此外，分級醫療真的要加強宣導，長期未能有效落實，大量病人依然最信任醫學中心的設備與名醫。本可以在區域醫院、地區醫院或基層診所處理的診療，被集中到高端醫療機構，進一步擠壓有限資源，這不只是就醫習慣問題，而是制度未能提供正確引導。

因此，健保改革若仍停留在總額調整或點值計算，將無法解決問題。真正需要面對的是：如何讓醫療回到必要性排序，並降低不必要醫療對資源的占用。其中，一個長期被迴避但無法再忽視的工具，就是「使用者付費的部分負擔」。特別是在高頻率使用的檢驗與影像項目上，若完全沒有價格訊號，需求自然會無限制擴張。適度的部分負擔，並不是削弱公平，而是在醫病共享決策下，共同面對醫療選擇。醫療人員更能以專業，而不只是以防衛性醫療概念來行醫，才能重拾專業的成就感。

如果制度只能用排隊來分配資源，最終淘汰的不是不必要的醫療，而是沒有能力持續等待的病人。個別總額制度最終只會變成一種「看似節流、實則錯配」的機制。只會讓有限資源在無差別使用下被快速消耗，而真正需要醫療的病人，將在制度設計中被動承擔延誤的代價。

醫學中心 病人 健保點值

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