聽新聞
0:00 / 0:00

能源危機壓境 台需長期多元解方

聯合報／ 林昀哲／教育行政（新北市）
採用天然氣發電的興達電廠二期工程。記者劉學聖／攝影
採用天然氣發電的興達電廠二期工程。記者劉學聖／攝影

中東局勢升溫、荷莫茲海峽受阻，使亞洲各國同時面臨油價上升與供應不穩的壓力。從日本大規模釋放戰略儲油、韓國提高核電使用，到東南亞多國推動節能與限制用油，可以清楚看到，各國多採取短期穩定供應與壓低需求、兩條路徑並行。

然而，這些措施雖能暫時緩解壓力，卻也反映一個共同問題，多數國家仍高度依賴外部能源，一旦地緣政治風險升高，政策空間相當有限。

能源結構多元的國家，應對能力明顯較強。日、韓不僅動用戰略儲備，也能透過核電與燃煤來進行調節，維持電力穩定。

相較之下，部分東南亞國家則需採取更直接的行政手段，例如縮短工時、限制出行甚至停課，以壓低能源消耗。這種差異顯示，能源政策不只是供應問題，更關係到整體經濟與社會運作。

台灣目前的應對措施仍以補貼與價格平穩為主，包括減稅、補貼、監控物價等，確實有助於短期穩定民生。然這類措施本質上是延後壓力而非解決問題，當國際價格持續波動，補貼成本將逐漸提高，甚至排擠其他公共支出，長期而言難以維持。

因此，筆者認為，台灣首先應加速分散能源來源，降低對單一航道與區域的依賴；同時應建立更具彈性的電力調度機制，使不同能源之間能夠快速切換，降低突發風險的衝擊，避免系統過度依賴單一能源形式。

其次，需求面的管理也應制度化，而非僅在危機時期臨時推動；可參考其他國家經驗，建立高溫或能源緊張時的彈性工作制度、分時用電機制與節能誘因，使節能成為日常制度的一部分而非短期宣導。

此外，應將能源政策與產業政策緊密結合。高耗能產業應逐步轉型，推動設備節能與製程優化，同時加速發展儲能、智慧電網等關鍵技術；這些投資不僅有助於降低能源風險，也將成為未來產業競爭的重要基礎。

政府也應建立更透明的能源風險資訊揭露機制，包括供應來源、儲備水位及可能的風險情境，讓社會與產業提前準備，而非在危機發生時才被動反應。

這場能源危機再次證明，能源安全本質上是國家安全的一環。短期補貼與應急措施固然必要，但真正決定風險高低的是長期結構是否穩健。

對台灣而言，與其在每一次危機中被動應對，不如在平時建立多元、分散且具韌性的能源體系，才能在高度不確定的國際環境中維持經濟穩定與社會運作。

壓力 荷莫茲海峽 地緣政治風險

延伸閱讀

能源危機來襲 亞洲各國如何因應一次看

歷經無數次能源危機…1970年成重要轉折！台灣從依賴石油到AI一次看

能源問題沒有意識形態空間

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

相關新聞

重啟核電 綠電失敗產物

綠電是被誰搞砸的？是台灣的政治文化。太陽能光電不是壞東西，但因為短期獲利驚人的誘惑，變成土地蟑螂圈地賣地、政治人物勾結土地開發商圈地套利的模式。風電業呢？美其名要推動國產化，導致設備、材料採購綁標綁規格。不合理的狀況加上在地喊價、各種「地方頭人」的回饋要求，導致風電外商陸續撤出台灣。

強權先背離秩序 戰爭難說停就停

自二月底以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊以來，戰爭強度逐漸增高，美國投入的船艦、戰機、導彈大增，戰爭經費有可能超過美國一年國防預算的三分之一；不過，川普廿三日卻又稱正與伊朗談判，故把攻擊伊朗電廠和能源設施的時間延後五天。戰事能否真如許多人希望的早點結束，或讓美國深陷泥潭，目前仍混沌不明。

醫院個別總額 資源反錯配

近日，南北各大醫學中心電腦斷層檢查呈現明顯壅塞，院長與放射線科同儕們也是相當無奈。去年四月，個別醫院總額制度全面上路後，官員很驕傲地看到醫院健保點值拉高，卻完全沒意識到醫療體系出現這變化造成醫師與病人對政府不滿的後遺症。事實上，主治醫師都很在乎病人的診斷不要被延宕，所以要私下去拜託安排檢查，或者必須花時間安排病人到其它合作醫院做檢查，那種無奈相當打擊年輕醫師對健保醫療的熱情。

改善少子女化 預算安排有盲點

近日政府研擬開放家有十二歲以下兒童者，可申請外籍家庭幫傭。政策一出，雖有部分家庭叫好，但多數家長社群裡卻充斥著無奈心聲：「我們缺的不是外傭，是請外傭的『錢』。」政府高喊少子女化是國安危機，預算屢創新高，為何年輕人對生育依然卻步？社會上有聲音說「撒幣沒有用」，但這是誤導，因為問題在於「撒幣」的對象根本不是家長。

改善認知症照護 只撒錢還不夠

賴總統的長照政策「長照三點○」上路，計畫投入一二○○億，其中針對困擾認知症（失智症）家庭的照護問題，衛福部以「獎勵布建失智住宿資源計畫」投資逾二十億元，獎勵設置認知症床位，目標全台增設九百床住宿床位。究竟投資就能生出認知症照護專業人才及服務，還是又見蚊子館？

復健病床排隊 科技解決

家母年逾八旬，兩個月前因為脊椎長了根骨刺壓迫到神經，雖然開刀去除骨刺，但右腳依然無法用力，因而只能住院復健，原本在骨科住了一個月，後來在主治醫師的協助下，轉到復健科又住了一個月，最後因政府規定被迫離開醫院回到家中。一切就緒後，家母返回家中開始等待復健病床排隊，而這也是最為困難的事項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。