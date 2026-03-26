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非核退場 美國利益登場

聯合報／ 苑丹東／大學兼任教師（高雄市）
賴清德總統日前宣布核二、三具重啟條件，預計本月底將提送再運轉計畫至核安會審查，引起反核團體強烈不滿。圖為恆春核三廠。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前宣布核二、三具重啟條件，預計本月底將提送再運轉計畫至核安會審查，引起反核團體強烈不滿。圖為恆春核三廠。圖／聯合報系資料照片

民進黨抱了近四十年的反核神主牌，到了賴總統手上終究還是倒了。卓榮泰一句「去年核三廠二號機除役時，非核家園已經達成」，聽來像解釋，實則像卸責。

原來，國家路線不必長久，只要曾經快閃成功，就能宣告交卷；原來，政策承諾不必持續，只要短暫出現過，就能算數。這不是論述自洽，而是重新發明定義。

更難看的是，民進黨昨天還把非核說成信仰，今天就把「返核」說成務實。昨天誰替核能辯護，誰就是守舊；今天輪到自己轉彎，卻又說那叫成熟。昨天反核是價值，今天「返核」是專業；昨天核能是原罪，今天核能卻成了選項。原來同一件事，別人做叫落伍，自己做叫升級。這不是雙標，什麼才是雙標？

賴總統的「返核」，其實早有鋪陳。二○二三年競選期間，他就提過停機的核電機組可作緊急使用選項；之後又延攬長期主張「核綠共存」的童子賢。這說明一件事，賴清德不是今天才想轉彎，而是民進黨那套把核能逐出政策選項的教義，早已撐不住現實壓力。當供電穩定、產業用電、國際能源風險同時逼近，當年說得斬釘截鐵的非核承諾，也就只剩下政治修辭。

但若只是能源現實，事情還不至於如此刺眼；真正令人警覺的是，非核家園退場之後，補位登場的很可能不只是核電，而是美國利益。美國在台協會已公開表示，美方可協助台灣引進核能新興技術，也願意幫助處理核廢；台灣在國防、科技、供應鏈之外，連能源也可能更深地綁進對美合作中。非核神主牌倒了，新「牌位」未必寫著「務實」，也可能寫著「對美採購」。

若「返核」一路綁向美國技術、設備、燃料、顧問、核廢處理，乃至未來小型模組化反應爐供應鏈，那就不是一次付款，而是長年付款。民進黨今天推倒非核神主牌，若換來的是更獨立、更穩健的能源戰略，社會未必不能接受；但若換來更深的對美依賴、更長的對美付款，以及更熟練的政策雙標，那麼這場轉彎就不是修正錯誤，而是把另一套更沉重的成本悄悄轉嫁給台灣。

更可笑的是，當年民進黨最愛高喊「非核即安全」，如今卻又把「回歸專業審查」掛在嘴邊。若專業真這麼重要，當年主張重新檢視核能角色的人，為何全被打成「障礙」？

若風險真需要比較，當初全面否定核電時，又做過多少同等標準的評估？還是說，「專業」在不合政治口味時叫雜音，等到現實壓力頂上門時，又突然變成真理？

這場爭議真正該被記住的，不只是台灣是否「返核」，而是當非核家園退場之後，究竟是台灣自己的能源理性登場，還是美國利益順勢進場。民進黨若拆了自己供奉多年的神主牌，最後換來的卻不是能源自主，而是另一張更長的對美帳單，那麼這場轉彎就不只是否定過去的自己，更是在替未來的台灣預支代價。

核能 童子賢 美國

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