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能源政策複雜 需要理性討論

聯合報／ 蕭宏榮、胡文琦／淡大企業永續創新中心執行長、研究員（台北市）

近日賴總統宣布，經濟部評估認為核二與核三廠具備重啟條件，引發社會議論。從全球能源情勢與台灣產業發展需求的角度來看，政府重新檢視核能角色，其實是面對現實的政策調整，不宜被簡化為單純的政治轉向。

非核家園」一直是民進黨的重要政策，但公共政策並非一成不變，也須隨社會條件、科技發展、國際局勢變化持續調整，能源政策更是如此。政府若仍僵化於既有框架，反而可能削弱治理能力。

民主政治的領導者角色，不能只是堅守政治口號，必須在理念與現實間作理性的政策選擇。當客觀條件發生變化，能否依科學證據重新檢視既有政策，是成熟治理的重要指標。

另方面，能源轉型本就是長期而複雜的政策工程，任何單一能源選項都不可能成為唯一答案。在成熟民主體制中，在野黨責任也不只是批評政府，更應透過制度監督確保政策品質。

既然在野黨主張核電延役或重啟，那麼當政府重新檢討能源政策時，更重要的任務應是強化監督與審議機制，積極參與核廢料最終處置方案的討論，並確保地方居民的環境與安全權益獲得充分保障。唯有透過理性的制度監督，才能讓能源政策在安全與民主的基礎上取得社會信任。

能源政策從來沒有絕對完美的答案，對台灣而言，真正重要的並不是單一能源形式的意識形態之爭，而是如何在能源安全、產業發展、氣候責任之間找到務實可行的路徑。唯有讓能源政策回歸科學證據與公共利益，並透過透明制度與民主監督建立社會信任，台灣才能在動盪的國際局勢中維持產業競爭力，同時穩健推動能源轉型，邁向兼顧安全、低碳與永續發展的未來。

能源 核三廠 非核家園 核電

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