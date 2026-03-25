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甘冒政治風險 算計大選布局

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

當賴總統提出重啟核電後，各方批評接踵而至，這些或許都在他的算計之中，畢竟民進黨在反核運動中已攫取太多政治利益。但隨著半導體發展，用電量勢必大幅增加；按照目前國內的電力供給能力，電力不足是遲早的問題。雖然賴總統嘴上說短期不缺電，實際行動卻是很誠實，否則為何甘冒這麼大的風險想要重啟核電呢？

現在民進黨內最焦慮的是，要如何度過今年地方選舉這關？因為許多綠營政治人物在反核運動中表現得如此激烈，若要一個「華麗的轉身」卻又不傷及自己的選情，確實需要很高的智慧，尤其還不能直接與賴主席唱反調，顯然又讓問題變得更加複雜。

在這一局變數中，事件的時間點很重要，因為年底選舉逼近，賴主席卻拋出這個震撼彈，顯見他在黨內的地位無人可撼動，否則他不可能不知此時提出重啟核電對民進黨選情的殺傷力，執意為之的背後除顯現自己的權勢外，最重要的還是「讓子彈先飛」，待二○二八時再收割。

畢竟，距離二○二八還有兩年，現在的所有批評，到時只會成為大家茶餘飯後的話題；一旦核電重啟，國內的用電更順暢了，他甚至可以用這「功勞」來和在野黨溝通，或向中間選民塑造自己是願意「聽從民意」的少數總統，這對他二○二八尋求連任即使沒有直接幫助，亦不致有所損傷。

賴總統除行醫，一輩子都在政治打滾，想必內心不脫權謀算計。重啟核電這一仗只是他大布局中的一環，以後恐怕還有更多手段讓人跌破眼鏡；畢竟為了保住權位可不擇手段，加上擁有總統與黨主席大權，配合他獨斷的性格，許多「不可能」在他身上或許變得有可能。剩下的兩年多總統任期，應該還有出乎意料的精采劇本可以欣賞。

賴清德 核電 反核 大選

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