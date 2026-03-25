外送平台跨國併購 為建構生態系

Grab宣布收購foodpanda台灣業務，表面上看是跨國平台進軍新市場的資本操作。但若將時間軸拉長，便能看見從Uber退出東南亞、換股持有Grab，到Uber Eats收購foodpanda台灣業務遭公平會否決，再到Grab以相同劇本重返舞台，這其實是圍繞著「生態系主導權」進行的長期布局。表面上，Grab與Uber在台灣將形成競爭關係，但從資本結構來看，Uber同時也是這場收購的受益者。這種競合交織的關係，讓市場競爭的界線變得模糊，也讓公平會審查面臨更複雜的挑戰。

過去十年，我們見證外送平台從萌芽走向巨大雙雄對決，然而，未來Grab代表的是將叫車、外送、支付、零售與金融服務整合為一體，讓用戶在單一入口完成多元需求。這種模式的競爭優勢在於，它能夠將跨服務的數據與流量互相導引，形成難以複製的網路效應。

不過最耐人尋味之處，莫過於Uber作為Grab最大股東的隱形角色。對消費者而言，可能帶來的影響將是漸進卻深遠的，短期內或許不會感受到明顯變化，但中長期來看，當帳號整合、支付綁定與會員制度逐步向Grab靠攏，消費者將真正開始選擇是否要進入Grab所建構的生態系。

將上路的外送員專法，明定每單基本報酬不得低於最低時薪的一點二五倍、每單最低四十五元、疊單須單單計價、強制保險與申訴機制等，直接提高平台營運成本。其次，平台整合過程中的系統升級、會員遷移與市場教育，也會產生額外支出。

在這樣的成本壓力下，未來平台未必會直接調漲外送費，而更可能透過會員訂閱制、跨服務折扣、點數回饋等方式，將價格調整「隱性化」，未來消費者感受到的可能不是單筆訂單變貴，而是「不加入會員就比較貴」的結構性差異。

對合作店家來說，一方面，一旦平台成功整合，將可能帶來更穩定的訂單流量與更精準的數據分析工具，協助店家優化菜單設計與庫存管理；另一方面，當市場逐步走向單一生態系主導，店家的議價空間可能被壓縮，抽成比例、廣告曝光與活動資源的分配，將更取決於平台的演算法與商業策略。

尤其對於中小型餐飲業者而言，若缺乏多平台經營的彈性與數位轉型的資源，可能在新的競爭格局中處於弱勢。因此，店家可能需要更積極建立自有會員體系、發展直訂管道，並善用平台提供的數據工具提升營運效率，才能在生態系競爭中保有自主性。

外送員的部分，則直接牽涉到生計穩定與勞動權益。平台過渡期間的派單邏輯、獎勵機制與收入結構是否出現劇烈波動將是考驗。長期而言，若市場走向單一平台主導，外送員的協商能力與勞動條件將面臨更大壓力，這也使得外送員工會與勞動主管機關的角色變得至關重要。

外送員專法的施行，正是為了在平台擴張的同時，確保勞動權益不被邊緣化，從制度面提升外送工作的安全性與尊嚴。對平台而言，合規不是選項而是必然，如何在符合法規的前提下維持營運效率與用戶體驗，將是下一步的關鍵。