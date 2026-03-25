重啟核電 綠電失敗產物

綠電是被誰搞砸的？是台灣的政治文化。太陽能光電不是壞東西，但因為短期獲利驚人的誘惑，變成土地蟑螂圈地賣地、政治人物勾結土地開發商圈地套利的模式。風電業呢？美其名要推動國產化，導致設備、材料採購綁標綁規格。不合理的狀況加上在地喊價、各種「地方頭人」的回饋要求，導致風電外商陸續撤出台灣。

綠電的核心是長期與永續，在台灣的政治文化下卻變成短線套利的工具。筆者離開市議會後，投入另一項綠能產業「小水力發電」。相對於太陽能來說，小水力發電系統用地需求小，五十坪左右的土地面積就可開發，且這樣的水力發電模式非常適合台灣。日本在三一一大地震福島核災後，把小水力發電列為國家重點綠能項目，目前全日本的小水力發電裝置容量已近４ＧＷ。

日本專家曾評估全台的小水力發電規模，約在二點六ＧＷ左右，已超過核三廠的裝置容量（一點九ＧＷ）。但現況是小水力發電，在台灣不到○點二ＧＷ，為什麼這麼少？因為相對於太陽能產業，水力發電的技術門檻高、回收期相對長。初期要投入水文監測、水理分析、地質探勘、邊坡穩定性分析；要先確定水文條件適合、不會因為暴潮或是極端氣候造成機組損壞，才能進入正式開發作業。

開發作業，這才是最卡關的地方！水力發電必須要整合水利、土地、電力系統，河川、土地基本上都是政府的；光是要申請水權、用地使用權，就已橫跨經濟部水利署、農業部農田水利署、財政部國產署，有時還會遇到退輔會、地方政府管轄的土地，所以一個具備開發條件的案件，從環境評估、水權、土地使用、申請饋線、水保計畫、再生能源設置許可、地方政府再生能源同意備案...，等到正式取得開發許可，可能已過了三年，對大部分綠電業者而言，這時間太久了！

不過，小水力發電就是項「細水長流」的產業，以日本來說，一個成功開發的水力發電廠，只要維護得宜，都是八十至百年以上的使用年限；另外水力發電有個特點，就是「廿四小時發電」；和太陽能光電一日有效發電時數僅四至六小時相比，水力發電的單位裝置容量發電量是太陽能的四至六倍。

此外，水力發電只要水利設計好（包含魚梯等設計），對生態的影響幾乎是各種綠電中最小的。概念是「借用原本流過的水，發完電再還給河川」，且好的設計，一滴水能多次發電。小水力發電的技術成熟後，有更多偏鄉能藉微水力發電系統提供「自給自足」的社區用電。在遭遇天災導致集中式電網斷電時，微水力發電可持續運作，成為防災型的分散式發電系統。但可惜因事涉「跨部門整合」，在台灣就變得很困難。

最近賴總統宣布要重啟核電，核三廠成為最可能重啟的選項。但除了核電，台灣有另一條可行的綠電路徑，需要行政院有魄力的跨部門整合推動。台灣有條件可追上日本，善用山高水急的特性，讓小水力發電供應的綠能不只提供產業所需，也能帶來社區的韌性。