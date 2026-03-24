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戴維森窗口vs.習窗口

聯合報／ 荊元宙／淡大外交與國關系兼任教授、國防大學中共軍事研究所前所長（台北市）
美軍前印太司令戴維森上將是最早提出中國解放軍有能力在2027年攻台之人，目前距2027年僅剩1年，被稱為「戴維森窗口」。路透
美軍前印太司令戴維森上將是最早提出中國解放軍有能力在2027年攻台之人，目前距2027年僅剩1年，被稱為「戴維森窗口」。路透

近年討論台海風險，「戴維森窗口」幾乎已成攻台時間表的代用語，二○二七年似也成為決定台灣命運的關鍵年。但美國情報社群日前發表的最新年度威脅評估明言，北京目前並未計畫在二○二七年入侵台灣，也沒有固定的統一時間表，其策略傾向於「以武逼談」或採取非動武方式實現兩岸統一。

事實上，五角大廈去年發表的「二○二五中國軍力報告」即指出，北京雖認為共軍對台能力正在提升，卻也更重視「低於全面戰爭門檻的強制手段」。北京可能把有限軍事行動與經濟、外交、認知壓力結合，以「複合型灰區行動」逼迫台灣屈服、談判或投降，其中聯合封鎖被視為主要的可能項目。

因此，若依美官方說法為分析基底，我們需防範的不僅是某一年突然全面開戰，而是「以灰逼談」能力的日益成熟；應視「戴維森窗口」為「以武力為主要手段迫台談和」的能力節點，而不是「戰爭日曆」。除了「戴維森窗口」這個「能力窗口」外，我們可能還應討論另一個「習近平窗口」；前者指的是共軍「能不能動手」，後者指的則是習近平「敢不敢動手」，它代表的是一個「信心窗口」。

「習近平窗口」之所以出現，主要原因在於習近平「清洗腐敗」，包括張又俠、何衛東等中央軍委及數十名高階將領落馬，動搖習對高級將領忠誠度的信心；火箭軍、裝備發展體系與軍工企業的腐敗之風，也使其對共軍作戰能力產生懷疑，這些都強化習對台使用「灰區行動」的意願，也相對減少純武力攻台的可能，並短暫拖延全面攻台的發生時間，造就「習近平窗口」的出現。

孫子兵法曰「多算勝，少算不勝」，對台海局勢的判讀亦然。但「廟算」的重點不應僅擺在戰爭何時發生，而是全面、系統的想定檢視；要比較「戴維森窗口」與「習近平窗口」究竟是大致重疊？還是前後錯開？若錯開，又是誰先誰後。不同的想定，代表的是不同的脅迫型態與決策邏輯。

以下是幾種想定的分析：若兩個「窗口」大致重疊，代表北京既認為軍事能力已接近成熟，也恢復了對共軍忠誠、指揮與裝備系統的信心，台海可能進入高風險時刻。此時雖未必立刻全面登陸，但封鎖、重火力打擊、外島施壓，乃至更高強度的聯合軍事脅迫，都可能成為迫談工具。

若「能力窗口」先到、「信心窗口」後到，則表示共軍攻台能力漸成，但最高領導人對軍隊仍不夠放心，北京更可能延續「以武逼談」路線，亦即軍演常態化、封控演練、海警執法內水化，再結合智能認知作戰活動，在戰爭門檻以下持續施壓。這種情況不是風險降低，而是風險轉型。

反過來說，若「信心窗口」先於「能力窗口」來到，風險也未必較低；這代表政治時間壓力先於軍事成熟，反而可能把北京推向不完整準備下的局部冒進。最危險的未必是成熟的全面攻台，而可能是封鎖、外島壓迫、網電攻擊或升高其他灰色地帶行動。

當「戴維森窗口」遇到「習近平窗口」，台灣要做的不是押注「某一年」，而應在各種想定下進行政軍兵推，持續強化嚇阻能力，使北京不論是否已彌補「信心窗口」，能力永遠留有空窗。

中央軍委 張又俠 軍事行動 台海 戴維森 習近平

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