強權先背離秩序 戰爭難說停就停

自二月底以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊以來，戰爭強度逐漸增高，美國投入的船艦、戰機、導彈大增，戰爭經費有可能超過美國一年國防預算的三分之一；不過，川普廿三日卻又稱正與伊朗談判，故把攻擊伊朗電廠和能源設施的時間延後五天。戰事能否真如許多人希望的早點結束，或讓美國深陷泥潭，目前仍混沌不明。

戰爭的定性，首先是暗箭難防。美國在本次戰爭之前營造和平談判的氣氛，卻出其不意由以色列先對伊朗最高領袖、高層宗教和政軍領導發動斬首行動，美國隨即在預定好的時間轟炸伊朗。回顧一九六七年、一九七三年以色列與周邊阿拉伯國家的戰爭，也是同一手法。

其次，恃強凌弱。美國與以色列的軍事總和力量遠超過伊朗，特別是空軍、海軍航母戰力，飛彈攻擊與防護系統也遠非伊朗所可比擬。伊朗建軍方向著重發展導彈、無人機與建設龐大的陸軍地面力量，空軍戰機老舊不堪一擊。雖有反導彈系統，卻未發生應有效果。

第三，以小博大。伊朗軍力列全球第十四位，但相較於美以軍事力量的加總實屬小巫見大巫。伊朗憑藉的策略是不對稱戰力，以無人機搭配中程飛彈對抗美以，發射的方式、時機、梯次也經精密計算；攻擊對象遍及波斯灣各國的美軍基地，破壞美軍的雷達系統，減少飛彈來襲時反應的時間；另方面也將海灣國家捲進衝突，期望在其經貿受創的情況之下，節制美國的戰爭行為。

再者，圍師必闕。伊朗實質封鎖荷莫茲海峽為一險招，期望達到「一國當關、萬船莫開」的效果；此舉也可能自取其禍、得不償失；因而伊朗對友好國家的油輪網開一面，以免打擊面過廣而招致反效果。荷莫茲海峽的爭奪決定川普此戰成敗。

最後，強權即公理。美以的攻擊行動既無聯合國安理會的授權，也不符合國際法的準則，美方也未經國會的授權。美以公然對其他國家的政教領袖實施斬首行動，實不可取；在伊朗發展核武並無確鑿證據之下驟然進行毀滅性攻擊，實屬不智，讓國際關係又回到叢林法則。

美國這個民主老大哥在川普主政後，一反競選時不介入外國戰爭的承諾，妄圖以軍事手段解決其他國家的內部問題，實屬緣木求魚，也與其成立「和平理事會」並自任主席的初衷背道而馳。