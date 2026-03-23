以核代油 已是全球主流

賴清德總統宣示核二、三已具備重啟條件，勇敢將民進黨反核神主牌摘除；多年來，為核電的停頓、核四的拆卸，台灣付出慘重代價，驗證錯誤的政策比貪汙還可怕。為因應ＡＩ發展，全球能源主思維已是「以核電代替石油，以核電代替熱能」。十年來石油的全球能源占比顯著下降；去年全球每賣出五輛新車，就有一輛是電動車。

國際能源總署的報告，美中德日韓台的能源自主率分別是百分之一○五、八十二 、卅八 、十三、廿、九。日韓台能源自主率都不到兩成，屬「能源脆弱三兄弟」。日本在三一一大地震福島核災後關閉全國五十四座核電廠。三年前警悟到能源短缺、自主率低，且ＡＩ發展重要，再啟核電，定二○四○核電占比要兩成。韓國核能占百分之十五，是核心的本土低碳基載。

德國總理梅爾茨上台後批評前朝能源政策認為，德國在二○二三年關閉最後三座核電廠，致使德國花費全球最昂貴的能源轉型。德國已開始投資研發小型模組化反應爐（ＳＭＲ）與核融合技術，要在二○三○年重新擁有自產的低碳基載。

美國能源自主率高，石油可外銷，但為ＡＩ需要，由政府領頭、民間主建，要在二○三○年前建十座加大型核電廠及很多中小型核電廠，總電力是現在的四倍；也鼓勵民間公司蓋核電廠。

中國電力發展完備，發電量是美國的三倍；在東部沿海每年增建核電機組十台，核電規模世界第一。

台灣現雖欲重啟核二、核三，路途仍遙遠；ＳＭＲ因建設時間只要三年，地點選擇靈活，適用地狹人稠的台灣，現為世界各國風潮，政府可列為選項，同時開放民間參與興建，加速能源自主。

面對ＡＩ算力需求、電網穩定、減碳目標，核能、綠能、儲能三足鼎立，成為能源的新鐵三角。台灣風能、光能、地熱開發，過往弊病叢生，如何奮進向前，政府要有具體辦法；先進國家發展儲能，重點放在建立大型電池陣列、氫能，再加上拓長儲存。台灣能源韌性不如先進國家，只有加緊努力。