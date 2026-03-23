台灣能源政策轉向 要把握時效

筆者日前出席「磐石會」會長交接，在典禮上賴清德總統對於重啟核電議題表示，將依據立法院通過的核管法，朝多元電力推進。據悉，台電早已啟動準備程序，並擬妥核電廠重啟計畫，預計本月底送交核安會審查。

上世紀在德國崛起的綠黨，相當程度啟發台灣的環保意識與經濟發展路線之選擇。換一個時空場景，賴總統此番重大宣示，強調是考量經濟永續、國際上重新支持低碳電力、人工智慧帶動的用電需求，而審慎評估出的「新能源政策」。隨著川普去全球化的決心與中東戰火未歇，台灣核電維繫與否，涉及的不只是台灣產業優勢的存續；美以伊戰爭導致的油輪航道封鎖，已擴大為對液化供氣、港口接收原油的威脅，國安考量與事前準備勢必不可或缺。

大約半年前，台灣曾舉辦重啟核三公投，投票結果也攸關民進黨的反核神主牌是否依然有效。若對比二○二一年的核四公投，當時的投票率高達四成一，去年雖僅開出三成選票，但不同意核電的票數，於多數縣市亦減少至核四公投的三分之一弱。

核三延役公投反核票數減少所反映的民意轉變，究竟是選民的「策略性棄選」，亦即就算通過，執政黨也不必然要執行，抑或是心態上的大幅改變？其意涵值得深究，更能提醒政府因勢利導。除了黃仁勳先生幾次公開支持核電，更有其後輝達來台投資案。機緣湊巧的全球戰雲，竟促成核能政策大轉彎！順水推舟，台灣能源政策的轉向不能再耽誤，更重要的是時效。