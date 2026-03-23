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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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中東危機 運輸業春燕飛了

聯合報／ 陳守哲／大學教授（台北市）
北京通州一處加油站，23日車輛排隊加油。（中新社） 中國新聞社
北京通州一處加油站，23日車輛排隊加油。（中新社） 中國新聞社

美以伊戰爭爆發，引發中東局勢的動盪，更進一步牽動國際燃油價格飆漲，以航空產業來說，根據國際航空運輸協會公告資訊指出，航空燃油價格二月中旬每桶美元九三點八八，三月中旬價格已趨至每桶一七五美元，其中大半漲幅落於三月上半旬之價格波動。

然依我國「航空客貨運價管理辦法」，在國際航空部分（華航、長榮），由於目前航空客貨運價屬「備查制」，航空公司尚可藉由燃油附加費反映成本急遽上升之壓力，但明訂附加費須待備查後第七日生效； 國內航空業（華信、立榮）卻猶如斷炊效應，同個規範明訂「須在交通部核准之上下限範圍內自訂全額客運票價、貨運與行李費率、附加費，應報請民航局備查，並自報請備查日之第三十日起生效」。

換言之，國內航空業者除須在政府設定「核准」票價範圍內營運外，還須等候一個月生效期。就前述燃油價格在一個月即成長一倍之前提下，實屬緩不濟急。以國際航空營運成本採極保守預估，燃油每桶價格每成長一美元，每月至少增加一五○萬美元的營運成本；依現況，油價僅月餘即成長九十美元，一個月成本將攀升超過一億美元。

以國內所有國際、國內航空公司今年一月創造約百億載客延人公里數（ＲＰＫ），若將油價反映在單位延人公里成本中，每延人公里將成長○點○一美元。若依此推估，極短程的航線如香港，每航段票價至少須反映五美元，長程航線每航段至少須反映五十美元，方可足額轉嫁至消費市場中，此尚不含其他受到油價間接影響之成本。

建議交通部應速召開國內航空票價審定機制會議，並在危機中縮短附加費生效日，以解業者燃眉之急，否則可以預期航空業者鉅額虧損，甚者不支倒地。同理，似「從未受通膨影響」，始終凍漲、保持全票十五元的台北市公車票價也實需檢討，政府應全面檢視現行運輸相關產業運價之合理性。春暖花開時節，卻拜中東戰火之賜，台灣運輸業春燕飛了！

價格 長榮 票價

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