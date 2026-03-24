管教權還給專業 給校園明確準則

近年來，教育改革高舉「正向管教」與「學生權利」的大旗，立意固然良善，卻因缺乏完善的制度支撐，導致校園秩序逐漸崩壞。過度擴張的個人權利取代尊師重道的傳統倫理，教育工作正淪為動輒得咎、讓第一線教師心灰意冷的險境。過去，老師是教室裡理所當然的「秩序守門人」，負責維護學習的純粹，但如今防線已瓦解。

觀察當今校園，老師不敢管教、學生無視指導的情形已趨普遍。面對課堂上無視指令、惡意挑戰底線的行為，老師若嚴格要求，往往面臨遭投訴的風險；若轉向行政端求助，甚至可能被貼上「班級經營能力不足」的標籤。

在這種氛圍下，教書的「情緒成本」高到令人窒息，愈來愈多優秀教師無奈選擇「修身養性」、明哲保身，甚至引發提早退休潮。這並非他們缺乏教育熱忱，而是不願意在孤軍奮戰中，讓自身的專業尊嚴，被殘破不堪的制度踐踏。

秩序守門人被迫退讓的結果，教室裡受害最深的，其實是那些安靜守規矩、渴望學習的「沉默大多數」。學生吵鬧，老師只能好言相勸；影響他人學習的行為若沒有具體處分，秩序必然崩壞。我們常說要給孩子安全的學習環境，但若連基本的課堂秩序都無法維持，安靜守分學子的受教權被嚴重剝奪，這豈是眾人的安全？形同變相告訴守規矩的孩子「破壞規則是被允許的」。

社會對教師有著「無限包容」的聖人期待，仍迷信單靠「溫柔提醒」就能解決一切。其實，真正的教育需要管教與關愛並存；並非要回到體罰時代，但政府必須提供合理的制度配套，借鏡歐美先進國家。管教從來不是老師個人的情緒修行，而是有後盾的專業程序、有明確的「行為準則表」。老師負責客觀判定與記錄，後續的執行由行政體系接手；公權力必須要求家長配合並帶回管束，絕不放任違規行為無底線地打擾其他同學，家長須正視自身的監護義務。

制度的缺失絕不該由基層教師的愛心來填補！教育部必須認清，沒有規矩不成方圓；學校迫切需要建構起由教育主管機關與家長共同承擔的「管教支持系統」，還給校園一條明確的規則界線。不僅是守護教育專業，更是為了教導下一代最基本的社會現實─行為有界線、選擇有後果。政府若持續阻礙、限縮教師的管教權，只會讓孩子更加堅信「只要我喜歡，有什麼不可以？」