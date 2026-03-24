讀家觀點／7:40的界限 是守住教學熱情的堅持

現在的校園裡，「早自習」處於一種管理上的灰色地帶，依規不列入正式出缺勤紀錄，也不能懲處；對部分學生來說，到校時間卻變成了可試探挑戰的時間邊界。準時原本只是校園裡最基本的生活要求，但在今日，連養成這樣的習慣都常需要老師反覆拿捏方式與界限。

身為導師，每天早晨總會面對一個反覆出現的問題─這件事該管到什麼程度，又該如何管？當學生熟練地在八點第一節課前「壓線」進教室，家長多半卻因早已出門上班，以為孩子已準時到校。晨間管理不只是時間問題，更涉及資訊落差。回顧三年的班級經營，七年級剛開學時，我曾在前兩個月採取較高標準的提醒，只要規定時間七點卅分未到校便立即通知家長，希望先建立基本作息。到了八年級，遲到情況雖仍存在，但人數大致穩定；到了九年級上學期，情況逐漸惡化，超過明定上學時間十分鐘後，已到校的人數仍常常落在十人左右。

面對這樣的狀況，在現有制度下導師若要介入，需要建立在親、師雙方有共識的基礎上。九年級上學期結束前，先試行兩天發送七點四十分未到校提醒，再透過家長代表向班級家長說明這項做法，爭取對於「準時」品格的認同，確認家長無異議後，下學期正式啟動每日簡訊提醒。這項措施並非懲罰，而是考量安全及準時上學的提醒服務；讓家長即時掌握孩子是否已到校，也讓學生知道無法再把晨間時間當成模糊地帶。實施後，班上七點四十分前的到校人數由原本約十人增加到十五人，整體確實出現改善。

不過，仍有少數學生在提醒下未見改變。實施兩周後，班上仍有六位學生持續慣性遲到，筆者將相關情況與次數告知家長，並說明最後觀察期；第三周結束後，對於仍超過約定次數的孩子，後續便不再逐日提醒，改由家長與孩子自行調整作息。放手不代表放棄，只是承認有些責任老師不能全扛。教育當然需要投入，但如果長期沒有相對的回應，老師也必須替自己保留繼續走下去的力氣。

生活常規的建立，需仰賴家庭與學校攜手合作；比起一句「辛苦了」，更實際的支持是家庭願意與老師配合。家庭是否願意擔負責任，決定了良好習慣能否真正留下來。七點四十分的界限，看似只是晨間管理的一小步，其實是教師在教室反覆練習的一課；教師不能因制度限制而完全放棄要求，但也必須承認，若合作遲遲無法形成時，適度放手有時反而是一種分寸，也是能守住熱忱而不致耗損的教育智慧。