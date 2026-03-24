現代教師的沉痾 誰來解

廿二日在聯合報六版，看到一系列關於資深教師寧可捨棄優渥退休金，也要自願提前離職或轉換職涯的新聞報導，讓同樣身為現職教師的我（國中小任教年資共計十五年）不禁感同身受，有感而發。

我碩士畢業，擁有兩張教師證（國文、生命教育），現在桃園一所知名私立國小擔任導師；每日早晨七點到校、下午六點左右下班。班級學生人數四十多位，大約是一般公立學校的一點五倍。平日教師工作，除了繁忙的授課、備課、命題、作業批改、聯繫家長、放學導護、生活指導（包括掃地、午餐、午休等）、處理學生狀況之外，也承擔學年主任的行政職務，定期參與校方舉辦的會議、課程、研習活動。

初任教師工作時滿腹熱血及愛心，總是希望能以一己微薄的力量多為學生付出，努力扮演好「教育工作者」的角色，甚至犧牲寶貴的假日，親自帶領學生至鄰近的環保站、安養院參加志願服務學習、指導心得書寫；無論再怎麼疲憊，只要看見學生充滿自信、成就感的燦爛笑容，或是從活動過程中獲得成長與收穫，都甘之如飴。

直到有一天，接到某位家長的投訴，不僅受到沉重的打擊，也讓我重新審視教師這項「神聖」的工作，是否充滿未知的風險、危機和考驗？起因是班上兩名學生，在體育課發生肢體衝突，雖然已在第一時間帶學生至健康中心察看、擦藥，盡力安撫班上孩子波瀾、躁動的情緒，亦耐心向家長解釋前因後果、溝通，並通報學務處協助後續處置程序；但其中一位擁有法律背景的家長仍舊不滿意，揚言要提告老師、對方家長和孩子，且揚言要找市議員、鬧上各大新聞版面，讓學校和老師一起「身敗名裂」。

除此之外，管教學生也愈來愈不容易，我曾在監考非科任班時看見一名學生在把玩剪刀，在不確定該學生是否為「特殊生」的情況下，只能硬著頭皮、冒著生命危險不動聲色走向前，悄悄將剪刀收至安全的地方，解除班上同學可能爆發的一場危機。甚至還曾遇過調皮的學生，刻意在紙條上書寫不堪入目的三字經，不僅辱罵導師是「笨蛋」，還詛咒導師的父親。現代的父母平日忙著工作，卻未重視孩子的品格陶冶與教育，一旦行為出現狀況卻一味將責任歸咎於學校老師「沒教好學生」。

近年來聽聞諸多資深教師自願提前申請退休、提前離職，他們共同的願望只有一個，只希冀能在有生之年「安全下莊」、「好好活著」。這些教師們都是大家公認的「好老師」，不僅擁有豐富的教學經驗、好口碑，也願意替學生無怨無悔的付出。

期盼教育部能夠重視「現代教師的沉痾」、聽見基層教師的沉痛心聲、尊重教師專業、賦予適當的管教權，讓每位現職教師皆能安心、無後顧之憂從事教學工作。