聽新聞
0:00 / 0:00

現代教師的沉痾 誰來解

聯合報／ 林風鈴／教師（桃園市）

廿二日在聯合報六版，看到一系列關於資深教師寧可捨棄優渥退休金，也要自願提前離職或轉換職涯的新聞報導，讓同樣身為現職教師的我（國中小任教年資共計十五年）不禁感同身受，有感而發。

碩士畢業，擁有兩張教師證（國文、生命教育），現在桃園一所知名私立國小擔任導師；每日早晨七點到校、下午六點左右下班。班級學生人數四十多位，大約是一般公立學校的一點五倍。平日教師工作，除了繁忙的授課、備課、命題、作業批改、聯繫家長、放學導護、生活指導（包括掃地、午餐、午休等）、處理學生狀況之外，也承擔學年主任的行政職務，定期參與校方舉辦的會議、課程、研習活動。

初任教師工作時滿腹熱血及愛心，總是希望能以一己微薄的力量多為學生付出，努力扮演好「教育工作者」的角色，甚至犧牲寶貴的假日，親自帶領學生至鄰近的環保站、安養院參加志願服務學習、指導心得書寫；無論再怎麼疲憊，只要看見學生充滿自信、成就感的燦爛笑容，或是從活動過程中獲得成長與收穫，都甘之如飴。

直到有一天，接到某位家長的投訴，不僅受到沉重的打擊，也讓我重新審視教師這項「神聖」的工作，是否充滿未知的風險、危機和考驗？起因是班上兩名學生，在體育課發生肢體衝突，雖然已在第一時間帶學生至健康中心察看、擦藥，盡力安撫班上孩子波瀾、躁動的情緒，亦耐心向家長解釋前因後果、溝通，並通報學務處協助後續處置程序；但其中一位擁有法律背景的家長仍舊不滿意，揚言要提告老師、對方家長和孩子，且揚言要找市議員、鬧上各大新聞版面，讓學校和老師一起「身敗名裂」。

除此之外，管教學生也愈來愈不容易，我曾在監考非科任班時看見一名學生在把玩剪刀，在不確定該學生是否為「特殊生」的情況下，只能硬著頭皮、冒著生命危險不動聲色走向前，悄悄將剪刀收至安全的地方，解除班上同學可能爆發的一場危機。甚至還曾遇過調皮的學生，刻意在紙條上書寫不堪入目的三字經，不僅辱罵導師是「笨蛋」，還詛咒導師的父親。現代的父母平日忙著工作，卻未重視孩子的品格陶冶與教育，一旦行為出現狀況卻一味將責任歸咎於學校老師「沒教好學生」。

近年來聽聞諸多資深教師自願提前申請退休、提前離職，他們共同的願望只有一個，只希冀能在有生之年「安全下莊」、「好好活著」。這些教師們都是大家公認的「好老師」，不僅擁有豐富的教學經驗、好口碑，也願意替學生無怨無悔的付出。

期盼教育部能夠重視「現代教師的沉痾」、聽見基層教師的沉痛心聲、尊重教師專業、賦予適當的管教權，讓每位現職教師皆能安心、無後顧之憂從事教學工作。

服務學習 學生 生命教育 碩士 教師 法律

延伸閱讀

教學訪問教師招募開跑 偏鄉駐點縮短城鄉教育落差

招募教學訪問教師 陪伴偏鄉兒少共同成長

教師質疑 普測占用正課 干擾教學

兩頭燒！教師兼行政壓力大 南投縣宣布8月起中小學行政人力擴編

相關新聞

濫訴文化成常態 讓教育品質崩解

近年來，台灣教育現場，出現教師離職潮與師資短缺問題，外界多半將原因歸咎於薪資待遇、年金改革或管教權限縮等制度性因素。然而，身處第一線的教師心中更清楚，壓垮駱駝的最後一根稻草，往往不是制度，而是來自學生與家長的「濫訴文化」。

管教權還給專業 給校園明確準則

近年來，教育改革高舉「正向管教」與「學生權利」的大旗，立意固然良善，卻因缺乏完善的制度支撐，導致校園秩序逐漸崩壞。過度擴張的個人權利取代尊師重道的傳統倫理，教育工作正淪為動輒得咎、讓第一線教師心灰意冷的險境。過去，老師是教室裡理所當然的「秩序守門人」，負責維護學習的純粹，但如今防線已瓦解。

讀家觀點／7:40的界限 是守住教學熱情的堅持

現在的校園裡，「早自習」處於一種管理上的灰色地帶，依規不列入正式出缺勤紀錄，也不能懲處；對部分學生來說，到校時間卻變成了可試探挑戰的時間邊界。準時原本只是校園裡最基本的生活要求，但在今日，連養成這樣的習慣都常需要老師反覆拿捏方式與界限。

現代教師的沉痾 誰來解

廿二日在聯合報六版，看到一系列關於資深教師寧可捨棄優渥退休金，也要自願提前離職或轉換職涯的新聞報導，讓同樣身為現職教師的我（國中小任教年資共計十五年）不禁感同身受，有感而發。

中東危機 運輸業春燕飛了

美以伊戰爭爆發，引發中東局勢的動盪，更進一步牽動國際燃油價格飆漲，以航空產業來說，根據國際航空運輸協會公告資訊指出，航空燃油價格二月中旬每桶美元九三點八八，三月中旬價格已趨至每桶一七五美元，其中大半漲幅落於三月上半旬之價格波動。

台灣能源政策轉向 要把握時效

筆者日前出席「磐石會」會長交接，在典禮上賴清德總統對於重啟核電議題表示，將依據立法院通過的核管法，朝多元電力推進。據悉，台電早已啟動準備程序，並擬妥核電廠重啟計畫，預計本月底送交核安會審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。