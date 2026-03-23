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核安避重就輕 環境部淪應聲蟲

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長（台北市）

環保署升格為環境部後，民眾期許其能以更高位階的行政權限，成為國土永續發展的最後防線。然而，面對核電延役的重大爭議，環境部長彭啓明竟拋出「核安審議就是類似環評」的言論，不僅是法律觀念的張冠李戴，更赤裸地揭示了環境部已喪失其獨立的專業判斷，淪為政權下的「應聲蟲」，其負面影響有如下數端：

一、專業性的瓦解：核安審議無法替代環境監督

部長宣稱「核安審議類似環評」，是典型的避重就輕。核安會主責的核安審議，核心在於機組的硬體安全、工程抗震與運轉穩定，本質上是「工程技術與管理體檢」。環境影響評估法賦予環境部的職責，則是針對開發行為對生態、大氣、水質及居民生活環境的整體衝擊進行「社會與環境的綜合判斷」；特別是延役所涉及的核廢料處置、長期溫排水對海洋生態的傷害，此皆非工程思維所關注。

環境部身為環境主管機關，理應堅持環評的獨立性。如今部長卻主動將環評職責與核安審議混為一談，這不只是專業上的怠惰，更是主動將環境部的專業位階降格，成為核安審查的附屬單位。

二、應聲者的悲哀：喪失靈魂的行政機器

環境部長基於職業操守，理應在行政院會中為了環境正義與法治程序，對任何可能跳過環評的政策提出嚴正質疑，更何況去年五月，部長自己也曾質疑延役無須環評的問題，然我們看到的卻是一個喪失主體性的「應聲者」。當政權迫於壓力急於為核電延役尋找法律後門時，環境部即使無法扮演「煞車」的角色，至少也應從環評過程加以審視，以求環境生態之守護，並消弭延役之社會歧見。

部長不此之圖，反而積極尋找法條漏洞、創造「類比」術語，為行政院的意志鳴鑼開道。這種「上意即我意」的態度，讓環評委員會原本具備的准駁權與獨立性蕩然無存，成為失去靈魂的政策傳聲筒。

三、程序正義的崩毀：寬以待已，嚴以律人

核電廠延役涉及的是未來二十年的國土安全，卻未曾就其環境影響進行評估。環境部若默許這種「規避環評」的行徑，將創下極惡劣的行政先例；未來只要是政府認定的重大政策，是否都能以主管機關「類似審查」為名，閃避具備公眾參與機制的環評程序？

環境部棄守職責，瓦解了環評公信力。當「開發行為」的定義可以隨政治需求而伸縮、當「環境影響」的評估可以被「安全檢查」取代，環評制度將徹底淪為虛設。

四、專業崩喪後的環境部，還剩下什麼？

環境部升格不應只是官署名銜的更動，更應是專業尊嚴與職責位階的提升。彭部長一番「類環評」的言論，反映著環境部專業操守的崩喪。不敢面對制度缺陷、對有違法疑慮的程序說不，卻只對政治高層應聲、屢屢迫於現實而屈從。這個「部」將不再是環境的福音，而從守門人淪為應聲蟲，非民眾所願。

環評 環境部 核電 彭啓明 法律

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