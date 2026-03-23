能源問題沒有意識形態空間

賴總統日昨宣布，核二、核三具重啟條件。能源問題沒有意識形態的空間，只有現實與責任；當缺電與電價壓力逐步浮現，社會已無法再承受政策延誤的代價。重新檢討能源政策，不僅是經濟問題，更是國家安全與治理能力的考驗。

台灣能源問題，已從政策選擇演變為國家風險；多年來，執政者執意推動既定能源配比，以天然氣、燃煤與再生能源為主體，並在非核政策下排除核能選項。然而現實運作結果，卻是供電穩定性下降、發電成本攀升、台電財務持續惡化，能源政策與經濟民生之間的落差愈來愈大。

近期國際情勢再度敲響警鐘，中東衝突升溫，能源價格與供應風險同步上升。台灣天然氣高度仰賴進口，一旦國際供應受阻或價格劇烈波動，電力成本勢必上揚，進而反映在電價與物價上；這種結構性風險並非突發，而是長期政策選擇的結果。

再生能源發展固然重要，但其間歇性與不穩定特性，決定其難以單獨承擔基載電力角色；當再生能源未能如預期補位，天然氣與燃煤即被迫承擔更大壓力，導致成本上升與排碳問題並存。政策目標與實際結果之間的落差，值得深刻反思。

另一方面，台電長期虧損問題已成隱憂。多年來透過政府補貼與調整電價支撐營運，累積虧損與負債比率居高不下；電價審議機制在政治與民生壓力下進退失據，形成「不漲難以為繼、調漲又引發民怨」的兩難局面。這種結構失衡若不調整，將持續侵蝕國營事業體質，並影響國家財政。

能源政策體現國家治理能力，電力穩定不僅關乎民生，更直接影響產業投資信心與國際競爭力。

企業最關心的，不是政策口號，而是能否有穩定且可預期的電力供應與合理成本；一旦供電風險升高，勢必影響產業布局，甚至削弱台灣經濟成長動能。

當前最重要的不是為既有政策辯護，而是務實檢討與調整。首先，應重新檢視整體能源配比，以供電穩定與成本合理為核心目標；其次，對各類能源選項，包括核電廠延役與新技術發展，應以科學與風險評估為依據，而非先入為主排除；再者，強化天然氣儲備與供應安全機制，以降低國際情勢衝擊；最後，切實檢討台電財務與電價制度，建立透明且可長可久的機制。