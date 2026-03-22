讀家觀點／霸凌李貞秀 民進黨「做賊的喊捉賊」

民眾黨不分區立委李貞秀在立院質詢時，除遭行政部門當成「空氣人」外，民進黨立委甚至還喊出「中國人滾回去」的言語霸凌。日前立院舉辦了「國家安全法修正草案」公聽會，立委王鴻薇也為申請回復「國籍」的澳洲人凡妮莎召開記者會，指責因內政部的官僚作業而卡在「戶籍」問題。這三件看似無關的事，連起來卻可看出李貞秀正遭組織性和系統性的「宣傳」所霸凌。

行政院版「國安法修正草案」的總說明指出，修法是因「近年來境外敵對勢力對我國滲透手法日趨多元」。然而，現行國安法列舉五個可能影響國安的主體，分別為「外國」、「大陸地區」、「香港」、「澳門」、「境外敵對勢力」；「大陸地區」與其他四者並列，故既非「境外敵對勢力」也不是「外國」。

賴總統就任後先把「大陸地區」宣告為「外國」，繼而再宣告是「境外敵對勢力」；但此宣告只適用於針對「境外敵對勢力」的反滲透法，因可將「大陸地區」認定為「境外敵對勢力」中的「政治實體」。若民進黨政府進一步把大陸地區認定為「敵國」，這概念上就已是「奉聖諭行事」而非依法依憲。

再看凡妮莎申請回復「國籍」卻卡在「戶籍」的問題，凸顯了戶籍註銷即同時喪失國籍身分，也才有可申請「回復」的制度。然而，陸委會和內政部曾公開說「國籍和戶籍是不同的概念」，卻不說戶籍登記是政府對居住國內之具國籍者，為「確認身分」性質的行政處分。

陸委會經常強調，兩岸人民往來定居採單一戶籍的「單一身分制」，卻不說這是基於兩岸法制上互相「只能有其中一個中國的國籍身分」；故而，兩岸人民在註銷戶籍的同時，也喪失兩岸政府各自賦予的「其中一個中國」國籍。事實上，李貞秀向台灣政府申請定居時，正是經「依親居留」若干年後可再申請定居的初期，此時大陸政府也配合而有了新規定，即須先註銷大陸戶口，始得批准出境來台定居。此一情形可見於陸委會二○○二年修正兩岸人民關係條例的提案說明中，如今陸委會卻刻意歪曲事實。

民進黨政府認定李貞秀仍具外國籍，是以如同實質修法的「行政解釋」為依據，因此行政部門拒絕受李貞秀質詢是「做賊的喊捉賊」；而立委的權限遭侵犯，綠營立委卻隨之起舞，則是自我矮化。事實上，即使李貞秀的「身分資格」存在爭議，卻無涉「行為」違反行政法義務的「違法」。唯一存在違法情形者，是許可李貞秀定居及公告其具有立委候選人資格的內政部、陸委會及中選會。

國安法修正草案對鼓吹、倡議、支持對台戰爭或採非和平手段的言論，新增罰鍰最高百萬元之規定，並說明係以「公民與政治權利國際公約」為依據。然而該公約規定應立法禁止者，卻是因美國和納粹德國等政府的運用，而已具有負面意義的「宣傳」（Propaganda）。Propaganda的基本定義是指：為操縱他人的信仰、態度或行為，而採取組織性、系統性及扭曲事實等各種方式的傳播。李貞秀本身無涉違法，卻遭民進黨霸凌，其理由事實上也正是Propaganda。