能源政策短視 政府應速補破網

面對波斯灣內的油輪與天然氣船碼頭持續遭受攻擊，即使荷莫茲海峽恢復正常通行，原油與天然氣出口短時間勢必難回到戰亂前的供應量，此一窘況極可能延至二○二七年。或因中東局勢危及台灣能源安全的壓力，賴總統昨天終於鬆口「核二、核三廠具備重啟運轉條件」。只是，以政府因應天然氣供給、儲備欠缺長遠考量的前例，不禁要問：此時才核電宣布具重啟核電條件，會不會太晚了些？

在全球推展綠能與零碳排的風潮下，液化天然氣已成世界能源格局的基石，隨著全球能源需求不斷增長以及對清潔燃料來源的推動，液化天然氣在彌補這一差距方面發揮關鍵作用，也促使無法直接獲得天然氣資源的台灣必須確保液化天然氣進口順暢，確保能源安全和能源組合多元化。

但美以伊衝突導致伊朗封鎖荷莫茲海峽，自二月廿八日以後從卡達輸往台灣的天然氣運輸受阻，偏偏台灣逾三分之一進口天然氣需經過荷莫茲海峽，可見目前國人正在消耗有限的庫存，更令人擔憂的是我們的天然氣儲備僅約十一天。

然則，面對如此窘迫的能源供應危機，主事者第一時間的對策是考慮從鄰國商討調度，接著是尋求美國德州供應商長期供氣支援，乃至擴建儲槽。但處此動盪時局，有哪個天然氣進口國會同意割捨或撥借？尋求美國廠商供氣，即使不計成本、美商願意供氣，也要有船裝運。須知運送天然氣的專用船構造特殊，一船難求，遠非如貨櫃船般隨時可租。

再者，既然我們近年來一直將天然氣發電列為替代能源的重要項目，擴建天然氣儲槽早應未雨綢繆，怎會值此急迫時機才倡言擴建儲槽？

雖然賴總統終於鬆口核二核三具重啟運轉條件，顯然緩不濟急。因此，在能源危機未解除前，仍要呼籲主事者勿再將心思置於油價凍漲，或推動空洞不可行的能源戰術，應積極籲請全民節約能源，讓國人具備缺油斷氣的警戒意識。