星期透視／只有川普能打敗川普

川普本來與習近平定在三月卅一至四月二日會晤，卻因川普表示他必須先忙伊朗戰爭，所以延期約一個月。事實上川普在伊朗戰事發生後曾說過，如果中國不幫忙疏通遭封鎖的荷莫茲海峽，他就有可能延後會談，後來果真延了。

儘管川普說他仍期待與習近平會面，還說「我們關係非常好」，但不確定這是否是川普發威前的假慈悲。另一方面，北京也說這次的川習會等行程安排，都與荷莫茲海峽是否通行無關。

從川普第二任以來，大致能確立華府要與北京融冰的大方向，而美中如果要競爭，至少也不是川普第一任時那種不接觸的貿易熱戰，甚至軍事緊張。但美中這一次會不會因為伊朗戰事又翻臉？一個月後揭曉。

事實上，川普在第一任時，至少到了二○一九年年中，川習之間都還維持著不錯的關係。川普在第一任時與習近平總共會晤五次，除了三次Ｇ20峰會兩人順道「會邊會」，包括二○一七年七月在德國漢堡、二○一八年十二月在阿根廷布宜諾斯艾利斯與二○一九年六月在日本大阪。

另外兩次就是特定的川習互訪，包括：二○一七年四月六日一連兩天習近平應邀訪美，接受川普在海湖莊園的招待，當時的國際焦點是川習在晚餐觥籌交錯之際，川普下令對敘利亞阿薩德發射五十九枚戰斧巡弋飛彈，當時得知此訊息的習近平儘管錯愕，但川習仍舊相當熱絡。尤其當時的川普孫女、伊凡卡的女兒、五歲的阿拉貝拉還唱中文《茉莉花》給習近平聽。

另一次則是川普依「國是訪問」親訪北京，時間在二○一七年十一月九日，當時習近平不但端出最高規格在故宮款待他與梅蘭妮亞，川普還準備了平板電腦，又秀出自己的小孫女唱中文歌與吟詩的影片，讓習近平滿口稱讚，那一年可以說是美中「孫女外交」的一年。

二○一八年三月美中開始打貿易戰，川普最在乎的貿易利益倒是從第一任到第二任都沒有改變過，但此時雙方還是可以溝通，而且到二○一九年六月為止，還至少願意在Ｇ20周邊碰個面。

真正讓川普跟習近平急轉直下的引爆點，說是新冠肺炎絕對不為過。當時川普對於新冠肺炎的輕忽，包括不鼓勵大家戴口罩等，使當時美國確診將近三千萬人，死亡達五十萬人。川普後來輸給拜登，事後來看也不是美國經濟沒搞好、更不是因為拜登很強，就是川普打敗了川普自己，因為他輕忽了新冠肺炎。疫情期間川普對中國的怨恨，反映在他不斷稱肺炎為「中國病毒」或「功夫流感」，造成好幾波在美的反華熱潮。

所以這一次呢？本來川普跟習近平一笑泯恩仇，甚至有些人還擔心川普可能會為了取悅習近平，而就台灣議題與北京簽署第四公報。但這一場伊朗戰爭，川粉大將、前福斯電視台主播卡爾森（Tucker Carlson）口中所說的「一場以色列的戰爭，不是美國的戰爭」，讓原先自信可以在迅速斬首哈米尼之後就讓德黑蘭投降的川普陷入窘境。

現在美軍地面部隊不敢隨便派，同時也不願意派美國軍艦進入荷莫茲海峽護油輪，為了不讓已經死亡的十三名美軍人數攀升，川普現在對於歐洲各國甚至是日本、韓國不想派艦幫忙大為光火。

雖最新消息是部分歐洲國家及日本表態考慮派艦護油，但到最後會協助到什麼程度仍待觀察。被卡在中東的川普，到最後有沒有可能又把氣發在伊朗的老大—習近平身上？依照第一任的前例，川普常會輸給川普自己，可能性還不小。會不會這場戰爭最後的贏家變成內唐亞胡？就讓我們繼續看下去。（作者為東海大學政治系教授）