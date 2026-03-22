月台無閘門 台鐵乘客更有隱憂

讀廿一日聯合報民意論壇「高鐵月台無閘門 落後捷運？」一文，若作者也去台鐵台北站月台看看，會發現台鐵月台更有安全隱憂。台北車站台鐵月台日前電扶梯故障，造成月台擠滿乘客，因為月台無護欄，有人差一點被擠下月台。

台北車站因是三鐵共構，又位在市中心，轉乘交通最方便，故人潮最多。台北車站周邊，又以三條地下街串連周邊商圈，整個車站宛如迷宮，大概是世界上很奇特的一個車站。但台北車站的火車、捷運和高鐵月台，三者之中，恐以台鐵的月台最不安全。

台鐵台北車站前幾年曾發生一件意外事故，一名女乘客疑似身體不適昏倒月台，因為月台狹窄，其身體肩部以上超出月台邊緣，雖然旁邊兩位旅客趕忙要拉她起來，可惜仍然來不及，導致這位女乘客頭部受到剛進站的自強號列車撞及，經搶救仍不治身亡。另據報導，這幾年來，台鐵火車站也發生過多次旅客掉落軌道事件，值得台鐵警惕。

台鐵台北車站月台實在太狹窄了，不僅沒有首都車站應有的格局，部分區域因有連通捷運或高鐵站的樓梯搶去空間，更剩下僅可迴旋一人的距離，離月台邊緣幾乎只剩一公尺，若人潮眾多，恐怕隨時都有人會被擠下月台，掉落軌道區；若火車剛進站，那可太危險了。我出入台鐵台北站多次等車，面對洶湧人潮，卻處在狹窄月台，總覺擔憂，萬一發生恐攻或暴動事件，許多人恐怕都會跌落軌道了。

北車因三鐵共構，捷運、高鐵陸續進占台鐵車站，歷史悠久的台鐵車站「廟公變乞丐」，被迫修改、縮減空間，不僅比不上捷運和高鐵站的新穎，自己反成為狹窄而不安全的月台，值得台鐵速謀改善。

由於台鐵因各類型車廂不同，無法像捷運在月台設固定安全門，長遠之計，或可仿照日本鐵路設計「升降式月台門」，可讓全月台在列車進站後，安全門才自動升起，列車開走後，安全門自動降下；短期內，筆者覺得也可以像高鐵一樣多設置候車緩衝區，管控進入月台人數。除了是廿分鐘之內要進站的乘客外，其餘的乘客應請其暫勿進入月台，讓月台不要同時擠進太多乘客。另外，加強站內服務人員管理秩序及安全維護，也是必須的。