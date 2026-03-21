重啟核四也應列入選項

台灣的能源高度依賴進口，由於兩岸軍事對立，大陸隨時可斷我能源。大陸軍事雜誌曾刊文，台灣最大的弱點之一就是能源高度依賴進口，透過封鎖，就能迫台灣不戰而屈。為生存及產業發展，如何分散能源的來源，同時又必須兼顧聯合國「二○五○淨零排放」目標，執政不能短視無為，擺爛到底。

一九七○年代台灣經濟起飛，蔣經國推動十大建設，其中包括核能發電並要求五年內完成。核一廠很順利，於一九七八年十二月啟用；包括其後興建的核二核三乃至封存的核四廠，均係輕水式機型，啟用後至期滿各四十年均未有重大意外。至核四廠於二○○○年十月，陳水扁執政扭曲事實停建，一個月後清華大學原子科學研究院全體卅七位教授共同連署，發表「澄清行政院停建核四決策文核能專業資訊錯誤」聲明，指出評鑑核四時嚴重扭曲核能專業，希望行政院能夠還原事實真相。

核能發電引起世人的疑慮，始於車諾比核電廠引發的大災難。由於該廠設計不良，機組外層又缺圍堵輻射之圍阻體，始釀成災難，此與西方世界使用的輕水式機組不同。但世人對災難的恐懼，產生停用核能發電的主張。

不過，歐盟於二○二二年七月通過核電為綠能投資項目之一；二○二三年十二月，美日等廿多國簽署宣言，要求全球核電產能提高三倍；二○二四年五月七大工業國承諾不再發表反核言論，承認核能為綠能。

二○一一年日本強震，引起福島核外洩，也引起民間主張廢核，但日本三年後廢除此主張並逐步恢復核能發電。主張廢核的德國於二○二三年關閉最後三座電廠後，現也已積極面對重啟核能的可能。

川普於去年上任後，為配合半導體及ＡＩ科技的產業，於五月簽署一項行政命令，要在二○三○年前興建十座大型核能發電廠，各國已體察核能為穩定可靠又廉價綠能。國內高科技界大老紛紛呼籲增加核電、民間也推動核三延役公投，但賴清德總統無動於衷，任由公投進行，公投結果連核三廠所在地的選民同意票也多於反對票，賴清德對投票結果雖表尊重，但依然被動，未催促核安審查。

為去核電，蔡總統於二○一六年訂定綠能發電於二○二五非核元年時，其發電比要占百分之廿，但二○二三年也只占百分之九點五。為發展綠電，犧牲糧食安全所需的農地和魚塭，台灣的綠能發電弊端連連，傷害國本。

台灣半導體產業蓬勃發展，業界一再呼籲需核電；台灣優良農地有限，為糧食安全，須顧國本；加之中共威脅，恐斷我能源，但民進黨政府卻無感，堅持非核到底、無為擺爛的能源政策。賴清德還於去年宣布要推動耗電的「ＡＩ新十大建設」，完全無視能源缺乏韌性問題。

直至如今中東戰爭，荷莫茲海峽形同封鎖，來自卡達的天然氣斷絕，我面臨能源危機，賴總統才被迫拋出重啟核二、核三議題。但裝置容量更可觀且技術先進的核四，不僅可補足能源的龐大缺口、還能避開老舊電廠的廢料儲存歷史包袱。賴政府應積極思考，不能只在舊機組上做戰術性延役，方可建構國家的長期能源安全。