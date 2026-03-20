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新瓶舊酒的考績法改革

聯合報／ 張炎銘／退休公務員（台中市）
公務員團體認為，考績新制恐仍無法達到擇優汰劣效果。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
公務員團體認為，考績新制恐仍無法達到擇優汰劣效果。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

考績法要重訂，不用甲乙丙丁，改用優秀、良好、未達良好三級，同時不設定各等級比率上限。聽起來似乎比現在美好，但若考績等級仍與考績獎金掛勾，若預算不限，可預見考績良好等級以上浮濫；若預算受限，則還不是回到新瓶舊酒的老路？

每個機關公務員的表現，未必會如同常態分布。即使同一機關內部不同組室，也常見勞逸不均，要用同樣比率套用本就不合理。推敲往後，「未達良好」會影響飯碗嗎？若不會影響，要如何汰劣？若會影響（如連續二年就免職），就更要慎重。

目前考績法已有規定考績的各種積極或消極要件，現在要如何改進得更具體？難道要主管拿著筆記本，時時登錄屬下行為？我曾擔任主管多年，每年打考績總讓我相當痛苦，有的人工作效率高、承擔工作多又重，偶而發生小疏失，該打乙等嗎？那不就坐實了「多做多錯，不做不錯」？有些人天資較差，但做起事來卯足全力、不眠不休，當主管的雖不滿其成果，但忍心澆他們冷水將其考乙嗎？有的人去年乙等，今年進步可觀，若再給乙等，不就讓屬下更灰心喪志、更可能扯爛到底？

在職時，機關也讓同仁「自評」，但有人自我感覺良好、毫無愧色給自己優等，也有人自我謙抑，「自評」根本是無效的行政作業。我曾有讓屬下決定其他同儕考績的想法，但終究於法無據而不敢推行。

由長官決定考績，雖有時是長官主觀或偏見，甚至牽扯地方派系而有不公，但長官負責成敗，由他定考績不也理所當然？改革若不能改變由長官評定的方式，則任何附加的方式只是增加行政負擔。

考績制度當然可以改革，但目前任公職已不是令人欽羨的工作，尤其工程單位缺員嚴重，待遇、保障、福利等條件逐漸劣化。考試院是維護公務員制度與福利的獨立機關，應把納才、留才當最優先。但觀察考試院對公務員年金改革態度，後續對公務人員退休資遣撫卹法修正還配合行政院提出憲法訴訟，都讓人感受不到考試院對公務人員的關愛，則考績法的改革也只不過是新瓶舊酒的手段。

年金改革 公務員 考績

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