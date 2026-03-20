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明確升遷與發展路徑 讓考績發揮激勵功能

聯合報／ 陳擷安／科技集團法務（台北市）

銓敘部擬將原有甲乙丙丁四等第，改為未達良好、良好與優秀三分法，並強調將建立行為標準與強化事前溝通機制。這項改革回應對考績失真與分配不公的批評，但也潛藏新風險：當評價彈性擴大、標準未明確時，反而可能讓基層公務員面臨更高的不確定性。

現行制度最大的問題在於形式公平、實質失真。甲等比例偏高，使考績難以反映真實績效，乙等反而被汙名化為表現不佳。然而，新的三分法若缺乏具體且可操作的評量標準，可能從比例失真轉變為裁量過大。

尤其優秀與未達良好的認定，若未建立客觀指標與審查機制，將高度依賴主管主觀判斷，反而增加基層公務員的不安。

銓敘部強調需事前示警與溝通，理論上有助於提升透明度，但實務上仍需制度化保障。

若僅停留在原則宣示，而未建立書面紀錄、定期評估與跨機關一致標準，將難以確保真正落實。

這次改革的關鍵在於三個面向。第一，應建立明確且量化的評量標準，避免過度依賴主管主觀判斷。可考慮引入工作成果指標、服務品質評估與多元評分機制，讓評價更客觀。第二，對未達良好的評定，應設有獨立審查機制，確保公務員有充分表達與救濟管道。第三，設定合理的優秀比例區間，並避免不同機關間出現過大落差。

此外，也應將考績制度與人力發展結合，而非僅作為獎懲工具。對於未達良好者，應搭配培訓與輔導機制，而非單純負面評價。對於優秀人員，則應提供更明確的升遷與專業發展路徑，讓考績真正發揮激勵功能。

公務員 考績 機制

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