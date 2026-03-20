對正義的信心 連同腳環被剪斷

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪逾兩千七百萬元，在交保並配戴電子腳環後，竟於宣判前夕剪斷裝置潛逃，這起案件迅速引發社會譁然。表面上看這是一宗單純的棄保逃亡案件；但若從更宏觀的角度觀察卻交織了司法制度、肅貪政策、科技監控與人性風險等多重議題，成為一個值得深思的典型案例。

首先，從「肅貪」的角度來看，這起案件具有高度的反諷性。徐漢曾身居國營企業高位，掌握國家重要能源資源的運作，角色本應是廉潔、專業與公共利益的守護。然而如今卻因涉入重大貪瀆案件而淪為被告，甚至在司法程序中選擇潛逃，這無疑對政府長期推動的肅貪形象造成衝擊。

其次，若從司法制度運作來分析，此案凸顯出交保機制的兩難困境。一方面，現代法治強調無罪推定與人身自由，避免過度羈押；但另一方面，對於具備資源、社會地位與潛逃能力的被告，過於寬鬆的交保條件，反而可能成為逃亡的「緩衝期」。

五百萬元的保證金與電子腳環本意在於兼顧人權與風險控管，卻在此案中顯得力有未逮。這也讓人重新思考對於重大經濟犯罪，是否應建立更精細的分級管理制度，而非一體適用既有標準。

再從科技監控的角度觀之，電子腳環原被視為科技輔助司法的重要工具，象徵著「看得見的約束」。然而，當這項設備可以被輕易破壞，它的威嚇效果便大打折扣。

而現行系統似乎偏重「事後通報」而非「即時阻斷」，當監控轉為被動回報，逃亡行為便取得時間差的優勢，使科技淪為輔助紀錄，而非有效防線。

此外，從社會心理層面來看，此案也反映出一種「風險計算」的現象。對部分高資源被告而言，交保金額未必構成真正壓力，甚至可能被視為可承擔的代價。一旦潛逃成功便可規避刑責；即便失敗，損失也僅限於保證金。這種將法律責任「成本化」的思維，正是現行制度最難防範之處。

既如上述，如何從這起案件提出具體改革方向。首先，應強化對重大貪瀆案件風險評估機制，對高風險被告採取更嚴格限制措施，例如提高保證金、限制出入境甚至適度延長羈押。其次，電子監控系統需升級為主動防護模式，例如增加破壞即時警報與多重定位追蹤，縮短反應時間。再者，應建立跨區域聯防機制，使逃亡行為在第一時間即遭攔截而非事後追捕。

值得一提的是，此案之所以引發高度關注不僅因為涉案金額龐大，更因為它的象徵意義強烈。當一位本應維護制度的人最終選擇挑戰制度，社會感受到的不只是憤怒，還有對公平正義的動搖。因此，後續處理的速度與結果將直接影響民眾對司法體系的信任程度。

徐漢潛逃案件並不是單一的法律新聞，而是一堂關於制度韌性的現場測驗，提醒我們肅貪不僅需要嚴格的法律，更需要周延的制度設計與持續的自我檢視。否則，再精密的規範也可能在現實操作中出現裂縫。而這些裂縫一旦被有心人利用，被剪斷的將不只是腳環，更可能是社會對正義的信心。