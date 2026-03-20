讀家觀點／高鐵月台無閘門 落後捷運？

日昨筆者於台中高鐵烏日站目睹一幕令人心驚的場景：一列未載客的高鐵列車短暫停靠後緩慢啟動，隨即加速駛離月台。當時月台人潮很多，一名小女孩在人群中試圖穿行，為閃避他人而不自覺向車廂方向靠近，與正在移動的列車距離極近，所幸在哨聲警示與旁人即時拉扯下，才避免一場可能發生的悲劇。

這樣的驚險場景並非個案。在連續假期，「一票難求」已是台灣高鐵公司的常態，許多旅客只能選擇自由座，導致月台長時間處於高度擁擠狀態。在缺乏完善隔離設施的情況下，乘客與高速列車之間幾乎沒有實體屏障，潛藏風險不容忽視。

反觀台北捷運，多數車站早已全面設置月台閘門，有效區隔軌道與候車區，不僅降低意外墜軌風險，也能避免乘客因擁擠推擠而誤入危險區域。從國際案例來看，月台安全問題更不容輕忽，今年初漢堡一處地鐵站發生隨機暴力事件，一名男子在列車進站瞬間強行將陌生女子抱住並跳入軌道，釀成雙亡悲劇。

回到制度面，我國《消費者保護法》第七條明確規定，企業經營者提供商品或服務時，應符合當時科技或專業水準下可合理期待的安全性。以今日軌道運輸技術而言，月台閘門早已是成熟且廣泛採用的安全設施。高鐵系統作為高速度、高運量的運輸工具，其月台卻多數仍未設置閘門，僅部分車站具備相關設施，顯然與「合理安全期待」之標準存在落差。

更值得關注的是，高鐵列車即使進站減速，其速度與氣流仍遠高於一般捷運系統；而部分直達列車高速通過未停靠車站時，所產生的強烈氣流更可能對月台乘客造成影響。在人潮擁擠、空間有限的條件下，任何一個不經意的動作，都可能引發連鎖風險。

公共運輸安全不僅是企業責任，更是政府監督職能的核心所在。主管機關交通部以及負責軌道運輸監理的交通部鐵道局，應主動依據現行科技標準與國際趨勢，全面檢視高鐵月台安全設施之不足，並提出改善時程與強制規範。尤其在連續假期等高風險時段，更應要求營運單位提出分流、人流管制與安全強化措施，而非將風險轉嫁給乘客自行承擔。

高鐵月台未全面設置閘門，不僅是設施完善度的問題，更涉及公共安全、企業責任與政府監理的多重缺口。當技術條件已然成熟、國內外案例亦屢示警訊時，持續延宕相關建設，已難以說服社會大眾其安全性足以信賴。高鐵公司應正視問題、加速改善，政府主管機關更須扮演積極把關者，從制度面提出明確規範與時程要求，甚至透過法規修訂與監理機制，確保月台防護設施全面到位。唯有企業與政府共同承擔責任，將「預防風險」置於「事後補救」之前，方能真正保障旅客生命安全。