古巴是榜樣 美當眼中釘
美國國家反恐中心主任肯特請辭，因伊朗對美未構成威脅，他「無法昧著良心」支持美、以對伊朗的侵略戰爭。同日，在一月底以古巴對美國構成「異常威脅」而封鎖石油不准入古巴之後，美國總統川普「砲火轉向嗆奪古巴，不排除動武」。
但其實，古巴是美國的榜樣，川普色厲內荏加上自慚形穢，因此胡扯古巴是威脅，目的應該是要掩飾美國健保體制的缺失。世界銀行資料顯示，古巴革命次年的一九六○年，美國人均壽命六十九點八歲，領先古巴六歲多；二○二○年美國是七十七歲，而遭美國封鎖超過六十年、醫療器材與藥品難以充分取得的古巴是七十七點五歲。
不但自己好，古巴也盡力發揮人溺己溺的精神。革命後的第一個五年雖有半數醫生移民海外，但一九六二年古巴就有醫生前往剛獨立的阿爾及利亞服務；一九九○年起連續廿一年的「車諾比兒童計畫」，為烏克蘭二點六萬名核災影響者提供免費治療。東帝汶在二○○二年獨立後，首批八十餘位醫生由古巴提供資源無償代為培訓。在一海之隔的海地，至二○二一年底有逾六千名古巴醫護在這個西半球最貧窮的國家診療三千六百萬次，挽救四十二點九萬條生命。
瓜地馬拉研究員莫拉萊斯運用ＯＥＣＤ方法論，按國際市場價將古巴援助，折算為官方發展援助，得知一九九九至二○一五年，古巴醫療與技術服務價值超過七一五億美元，每年占ＧＤＰ達百分之六點六，美國援外的ＧＤＰ占比是百分之○點一七。
美國見不得古巴好，便要破壞。迥異於美國的古巴健保與援外模式，帶給拉美人乃至世人希望，竟成白宮眼中釘。美國二○○六年啟動計畫，誘使古巴醫護放棄任務以換取美國公民身分，紐約時報曾批評此為「富國搶窮國醫生」。川普從二○一九年起變本加厲，誣指古巴援外醫護是奴工，數年後施壓有成，今年二月以來，瓜地馬拉、巴哈馬、宏都拉斯、牙買加、蓋亞那等國在美壓力下被迫表示，期滿將終止與古巴施行數十年的醫護計畫。
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