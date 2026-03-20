古巴是榜樣 美當眼中釘

近日台中地院發生的暴力衝突，再次印證了我長久以來的憂慮：在現行制度下，法院根本沒有能力保障法官、律師與民眾的人身安全。每當法庭失控，眾人第一反應竟是「趕快打一一○」，這無疑是對司法尊嚴最響亮的耳光；難道我們平時編列預算養的法警，僅僅是擺設？

2026-03-20 00:00