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讀家觀點／國防vs.健保 政府勿忘國本

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）
立法院外交及國防委員會將審議攸關軍購特別條例，國防部指出，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算籌獲一次性大幅提升彈藥存量及增建14條兵工產線，並且在產線未建立前，籌購120公厘戰車砲彈等彈藥。圖為105公厘輪型戰車彈藥。記者季相儒／攝影
立法院外交及國防委員會將審議攸關軍購特別條例，國防部指出，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算籌獲一次性大幅提升彈藥存量及增建14條兵工產線，並且在產線未建立前，籌購120公厘戰車砲彈等彈藥。圖為105公厘輪型戰車彈藥。記者季相儒／攝影

日前美國參議員華倫公開批評川普的中東政策，指出在美國醫療保險體系仍面臨巨大壓力之際，政府卻每天耗資十億美元對伊朗進行軍事轟炸。她質疑，當國民的醫療與社會保障仍存在重大缺口時，政府是否應將如此龐大的資源投入戰爭。這其實觸及了一個所有國家都須面對的根本問題：當國家資源有限時，究竟應優先投入民生，還是軍事？

看到這則新聞，不禁讓人聯想到台灣的處境。台灣引以為傲的全民健保，自一九九五年實施以來，建立了相對公平且效率極高的醫療體系。民眾以合理的保費便能享有高品質醫療服務，在各國的醫療制度中堪稱典範。然而，隨著台灣人口快速老化、醫療需求持續增加、以及許多醫療科技及新藥成本不斷上升，健保財務壓力日益沉重。近年來，健保基金多次出現收支失衡的警訊，如不能及時進行制度改革，未來出現財務危機甚至破產的可能性並非危言聳聽。

另一方面，台灣健保體系也面臨醫療人力的嚴重壓力，許多醫護人員長期處於工作量過重與人力不足的環境中。由於健保給付長期偏低，醫院財務空間有限，人力配置難以增加，導致醫護人員常需要長時間工作與高強度值班。此外，醫療糾紛風險高、職場壓力大，也使年輕醫護投入意願降低，護理人員流失問題日益嚴重。若這些問題無法改善，將進一步影響醫療品質，甚至動搖健保制度的長期運作。

與此同時，台灣近年來的國防預算卻持續增加。面對區域安全情勢緊張，政府大量向美國採購各式武器裝備，從戰機、飛彈到防空系統，動輒數百億甚至上千億新台幣。強化國防能力、確保國家安全當然有必要性，但在國家財政資源有限的情況下，軍事支出與民生支出之間的平衡，便成為一個值得社會深思的重要課題。

更值得討論的是，台灣軍購是否真正做到「把錢花在刀口上」。軍購不應只是政治或外交考量的結果，而是要回到一個核心問題：也就是這些裝備是否真的是台灣所需，是否真能提升我們整體防衛能力。許多大型軍購案金額龐大，但是否完全符合台灣的防衛需求，有待更嚴謹的評估與檢討。更何況部分軍備至今仍未交貨，對實際戰力的提升存在著時間落差。

因此，問題並不在於是否需要國防支出，而在於如何在國防與民生之間取得更合理的配置。就如同台灣在推動軍購與國防建設的同時，也必須同樣重視健保的永續經營。健保財務問題需要從多方面著手，例如透過更精準的醫療資源配置、檢討保費與補助結構、減少醫療浪費與濫用，並建立更長遠的財務規畫。同時，也應提高對醫院與醫護人員的合理給付，改善醫療人力流失問題，使健保制度在財務與醫療品質上都能維持長期穩定。

從國家治理角度來看，安全與民生其實並非對立，而是相互依存。沒有安全，國家難以生存；但若人民基本生活保障不足，社會同樣難以長久穩定。對台灣而言，全民健保不僅是一項社會政策，更是社會公平與國家文明的重要象徵。如何在國防安全與民生保障之間取得更智慧的平衡，同時確保每一筆軍購預算都真正用在提升防衛能力上，將是政府治理能力的重要考驗。書經有云「 民惟邦本、本固邦寧」；唯有讓人民同時感受到安全與照顧，國家才能在動盪的國際環境中穩健前行。

美國 醫療科技 醫護人員 軍購 健保

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