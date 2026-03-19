別拿法警「羊質虎皮」遮羞

近日台中地院發生的暴力衝突，再次印證了我長久以來的憂慮：在現行制度下，法院根本沒有能力保障法官、律師與民眾的人身安全。每當法庭失控，眾人第一反應竟是「趕快打一一○」，這無疑是對司法尊嚴最響亮的耳光；難道我們平時編列預算養的法警，僅僅是擺設？

法警根本不是警察，但為什麼他們穿著與外面帶槍警察一模一樣的制服？這說穿了，就是當年司法院「羊質虎皮」的鄉愿心態。司法院的高層以為，只要讓當年的「庭丁」、「衙役」穿上警察制服，就能在視覺上威嚇那些所謂的「刁民」，讓他們進了法院能「尊重」一點。於是，司法院大筆一揮，僅憑一個行政規則等級的「法警管理辦法」，就讓法警「準用」警察服制；這種靠「變裝」來撐場面的做法，正是導致今日法院安全全面崩盤的根源。

我們要問：穿上一樣的衣服，就有一樣的職權嗎？答案是令人心寒的否定。警察執法有「警察職權行使法」與「警察勤務條例」為法律授權；而法警在法院行使調查、逮捕、拘提、搜索、解送等高度介入人權的職務時，依據的竟然只有「法警執行職務應行注意事項」這種低位階的法規命令。

這種法律位階的缺失，對法警同仁來說是赤裸裸的「陷害」。當衝突發生，法警如果強力執法，可能會面臨被告反控「非法逮捕」或「傷害」，因為他們根本沒有實質的法律授權保障；但如果不出手，法院安全便形同虛設。在這種「多做多錯」的制度下，怎能期待法警成為「法庭安全守護神」？

法官、律師與民眾的集體受難，當法警的職權被鎖在模糊的行政規則裡，受害的是法院內的所有人。法官與檢察官在第一線面對極端情緒，卻發現身旁的保衛力量缺乏法源授權，執法時縮頭縮尾；律師與民眾到法院尋求正義，卻處於一個連「法警職權」都講不清楚的安全真空地帶，隨時可能淪為暴力下的犧牲品。該停止這場「法治Cosplay」了！法院出事還要叫外面的警察救援，這不僅是諷刺、更是失職。

司法院不應該再抱持著「衣服穿一樣就好」的敷衍心態，請司法院正視法警的定位，若不打算授予法警完整的法律職權，就請把那身「警察制服」換掉，不要再讓法警同仁穿著這身「虎皮」在法院裡坐以待斃。司法行政高層若繼續「簽一簽行政規則就過」的懶政心態，法院將永遠無法成為保障正義的安全之地。要嘛給法權，要嘛換制服，請不要再玩這種害人害己的「法律裝扮遊戲」了！