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讀家觀點／棒球的眼淚 委內瑞拉用一分寫下歷史

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）
經典賽擊退美國 委內瑞拉奪冠 世界棒球經典賽落幕，委內瑞拉隊史首度闖進冠軍戰，終場以三比二獲勝，抱回隊史首座冠軍。全隊激動慶祝歷史性榮耀狂。（歐新社）
經典賽擊退美國 委內瑞拉奪冠 世界棒球經典賽落幕，委內瑞拉隊史首度闖進冠軍戰，終場以三比二獲勝，抱回隊史首座冠軍。全隊激動慶祝歷史性榮耀狂。（歐新社）

邁阿密的夜空，在台灣時間三月十八日早晨燃起了一片金黃。第六屆世界棒球經典賽的冠軍戰，委內瑞拉以三比二擊敗地主美國，首度進入冠軍賽就一舉封王，創下隊史最輝煌的一頁。全場三萬六千餘名觀眾見證了一個南美洲國家幾十年棒球夢想。這不只是一場棒球比賽的勝負，而是一個在政治與經濟重壓下苦撐多年的國族，透過棒球找到了喘息與驕傲的出口。

棒球之於委內瑞拉，從來不是娛樂，而是信仰。這個國家向大聯盟輸送的人才，幾十年來從未斷絕，一代又一代的選手帶著委內瑞拉的驕傲走上北美球場。但在國際賽的舞台上，委內瑞拉卻始終少了那一座冠軍獎盃。明明擁有豐沛的大聯盟人才，卻在歷屆賽事中一再功虧一簣。此番奪冠，彌補的不只是球隊的遺憾，也是整個國家對那些旅外球星長年在異鄉打拚卻無緣為國爭光的遺憾。

值得關注的是，帶領這支球隊走到巔峰的總教練羅培茲（Omar López），整個賽事分文未取，純粹以對棒球和對祖國的熱情投入這項工作。在職業運動高度商業化的時代，這種純粹讓人動容。它也提醒我們，運動員的驅動力並不總是來自薪資或合約，有時候，一件球衣、一首國歌、數千里外等待好消息的家人，才是讓腳步不停歇的真正力量。

世界棒球經典賽自二○○六年創立以來，始終面對一個核心問題：這究竟是一項真正具有代表性的全球棒球盛事，還是只不過是大聯盟借助國族情感行銷自身品牌的商業活動？當衛冕軍日本在本屆八強意外落馬、當義大利靠著一支以美國職棒球員為主力的「義裔軍團」打進四強，這個疑問就更難迴避。各隊代表性的問題複雜而微妙，一名成長於美國、持有義大利護照的球員代表義大利出賽，究竟算什麼意義上的「代表」？

台灣隊這屆在分組賽以二勝二敗止步，雖首度在經典賽史上擊敗南韓，卻因失分率劣勢無緣晉級。這個結果令球迷惋惜，但台灣棒球的處境也因此顯得更加清晰。我們既缺乏委內瑞拉那般深厚的旅外選手基數，又面對日韓等強隊在組織投資上的龐大差距。委內瑞拉的冠軍，對我們的啟示或許在於：再強的單打獨鬥都撐不起一支隊伍；真正的強大需要整個體系的厚度。

委內瑞拉能整合散布在大聯盟各球團的一流人才，共同為國家目標凝聚，靠的是數十年棒球文化扎根後形成的強烈認同感，這恰恰是台灣已進步許多，但還需努力的地方。

當委內瑞拉球員在頒獎台上緊緊相擁，背後播放著國歌，鏡頭掃過他們臉上交織著喜悅與不可置信的淚水，那幅畫面或許是對棒球這項運動最好的詮釋。它不只是數據、不只是合約、也不只是轉播收視率，而是某種在分秒之間把一群人連結起來、讓他們感覺自己屬於某個比個人更大的存在的東西。

委內瑞拉用一分之差告訴世界，這種連結的力量，任何時候都不該被低估。

邁阿密 義大利 大聯盟

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