川普嗆接管古巴 民主自由拋一邊

美以伊開戰前，美國總統川普即宣告古巴是下一個目標。如今戰事陷入僵局，中東地區動盪，全球石油短缺，連川習會亦被迫延期，但川普仍揚言很快將接管古巴。因此，外界大多認為古巴是川普下一個出兵的國家，卻忽略了川普真正的盤算，與古巴政局的結構。

川普原以為聯手以色列推翻伊朗神權政權易如反掌，接著處理古巴共產體制，是繼入侵委內瑞拉之後，可再次向國際說嘴「為民主、為人權而戰」，實際上是為斬斷中國的觸角，以便能挾著戰勝國的威風訪問中國，以實際行動告訴北京，美國仍是國際霸主。

怎料，伊朗負嵎頑抗，擴大戰事，準備與美以長期抗戰。正當川普督軍不順之際，古巴全島大停電讓他能轉移焦點，分散戰事膠著的國際注意力。儘管川普對古巴動手機率不低，但筆者推斷不至於轟炸哈瓦那、捉拿古巴總統，因為不符川普的利益。

首先，川普國家安全戰略報告開宗明義表示，西半球是美國的勢力範圍，所有資源由美國分配，不容他國插手立足，不論政體，只要唯美國是瞻，皆可存在。川普要的是一個完好的拉丁美洲，以利美國企業能盡快投資獲益，對委國低強度斬首行動即是一例，有利美國再次偉大。

其次，川普對古巴極限施壓政策奏效，造成後者民生更為凋敝，人民無電與天然氣可用，民生必需品長期短缺，民怨四起，迫使古巴政府接受與美國協商雙方未來的關係。美古密會始於數月前，在加勒比海某國舉行，據信代表古巴的是副外交部長維達爾。

雙方有初步共識後，上個月美媒報導，美國務卿魯比歐與古巴實質領袖勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的孫子祕密會談，商討古巴經濟改革的方向與程度，以換取美國放寬禁運限制，但並未提及政權更迭。美國的條件傳是要古巴總統狄亞士–卡奈下台，釋放政治犯及經濟自由化，魯比歐雖否認這項說法，但若川普可以達成美國六十七年來無人完成的任務，除了可掩飾美伊戰事的麻煩，更可哄抬期中選舉的氣勢。

狄亞士–卡奈不排除被迫下台，因為真正控制古巴的是以勞爾為首的卡斯楚家族及軍商集團；亦即軍方除了掌有武器之外，也控制國家賴以生存的企業與經濟部門。即使未來軍商分離，也不會影響高階軍官的控制權。

簡言之，軍方在政治上堅持共產意識形態，但在經濟上則採務實態度。因此，在古巴順從川普意志的前提下，共產體制可保留，一如委國仍由舊官僚體制統治，美國企業擁有投資優先權般。

最後，筆者悲觀地認為，古巴在美國地緣進逼之下，北京與俄羅斯又鞭長莫及，為了生存的現實考量，可能會與美國達成經濟開放、政治緩改、外交中立的協議，以換取美國鬆綁制裁與禁運。若果真如此，進一步印證川普毫無民主自由觀念，為了利益什麼都可以交換。