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表演式治理 侵蝕文官體系

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）

台灣政壇近年吹起一股「網紅化」歪風，從部會首長到各級官員，比起深耕政策、研擬解方，似乎更在意短影音的點閱率與社群媒體的按讚數，這種「表演式治理」正悄悄侵蝕文官體系的中立性。

文官體系理應本於專業，在政黨更迭中保持超然。然當前行政機關為了迎合執政者的宣傳需求，將資源大量傾注於「大內宣」；專業文官淪為美編與小編，整日忙於製作哏圖、剪輯浮誇的短影音，甚至在社群平台上參與帶有強烈政治傾向的攻防。專業的政策評估被病毒式的行銷語言取代，治理淪為缺乏長遠規畫的短線操作。

官員習於透過社群媒體直接訴諸情緒煽動，而非在國會殿堂接受質詢與政策辯論時，行政權遂趨於傲慢獨大。專業退位、網紅當道的亂象，不免令人憂心國家競爭力流失。文官的價值在於穩定與專業，而非流量和曝光。若官僚體系繼續網紅化，是對行政中立的慢性謀殺。

文官體系 社群媒體 行政機關

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