慶典展演 難救高雄人口下滑

農曆年節的高雄街頭，人潮熙攘、燈火通明，彷彿這座城市依然生機盎然。然而，高雄市總人口已跌破二七二萬，較去年再減逾一萬人。人口不是股市指數，跌破整數關卡不會因信心喊話而反彈；它更像一條緩慢卻難以逆轉的曲線，一旦趨勢成形，往往代表結構性的改變。

高雄近年積極打造「音樂城市」與活動型城市形象，確實帶來短期人潮與可見的繁榮；然當城市發展逐漸依賴「辦活動」，則有必要警惕更深層結構的「高雄症候群」。

「高雄症候群」並非景氣循環，而是長期累積的結構性失衡。首先是歷史產業鎖定，高雄長期依賴鋼鐵、石化、港口物流，雖曾支撐城市發展，卻也使產業轉型困難，一旦全球需求轉變即承接動能不足。其次是公共部門替代私人動能，在傳統產業成長趨緩後，公共投資成為經濟支撐，但若資源過度集中於短期可見的活動與建設，反而可能擠壓民間創新空間。第三是創新與決策聚落不足，高雄缺乏總部型企業及高研發密度產業，人才外流成為常態，城市難以形成創新與決策核心。第四是土地和成本結構的扭曲，房價等生活成本上升，卻未伴隨生產性薪資同步成長，提高了創業與產業的進入門檻。

最關鍵的是「事件經濟」的替代幻象，在產業升級動能不足的情況下，音樂節、展演活動、大型慶典成為政策主軸。這些活動確實能帶來短期消費與城市能見度，卻無法取代穩定的產業基礎、出口能力乃至長期就業。

放眼國際，類似經驗並不少見。韓國釜山、日本北九州、美國巴爾的摩，都曾嘗試以文化與觀光帶動轉型，但普遍面臨產業空洞化和人口外流的壓力。這些案例提醒我們，文化活動可以改善城市形象，卻難以單獨支撐經濟結構。近期清大與陽明交大，已分別在高雄設立半導體、ＡＩ及智慧醫療研究中心，嘗試將高階技術研發向南延伸。

這類布局顯示高雄並非沒有轉型契機，關鍵在於能否轉化為在地產業和就業的長期動能。

高雄擁有港口、都會及南向地理位置的獨特優勢，應重新定位為「南向外向型港都經濟節點」，結合自由港制度、跨境物流、區域產業供應鏈，形成具有生產力和連結力的城市結構。城市競爭的關鍵不在於吸引短暫人潮，而在於嵌入長期的產業網路。

如果城市只滿足於活動帶來的即時掌聲，卻忽視人口與產業結構的變化，那麼人口流失將不只是結果，恐將成為持續惡化的趨勢。

城市轉型不是一場表演，而是發展路徑選擇的長期工程；唯有建立能創造就業機會的產業基礎，才有可能把人留在這個城市。