權力傲慢 削弱政府公信

近日內政部長劉世芳的一連串發言與作風，從面對立委質詢時堅拒上台的強硬態度，到回應記者提問時的傲慢姿態，給予社會的觀感不是「捍衛政策立場」，而是一種帶著優越感、甚至近乎「靠勢」的權力傲慢。民主政治的核心在於權力來自人民，官員只是受託行使公權力的人。當官員面對質疑，不再優先選擇說明與溝通，卻是以反駁、否定，甚至情緒性語言回應時，這樣的權力運作是以「服務人民」為初衷，還是滑向以權力壓制異議的支配邏輯？

劉世芳並非民進黨政府第一位引發類似爭議的官員，但她之所以引起更廣泛「共鳴」，在於這種語氣與姿態正是賴政府的集體風格。從中央到地方，類似的溝通模式屢見不鮮。對在野黨強勢回擊，對外則顯得謹慎甚至退讓；面對社會質疑，則傾向將不同意見簡化為政治動機，甚至貼上標籤。這樣的回應方式短期能鞏固支持者，長期卻削弱政府的公信力。

這種風格與其說是「台灣尚勇」，不如說是「井蛙語海」。當官員自認站在「抗中的高地」，便容易忽略不同聲音的正當性；當政策被視為「保台的神盾」，任何質疑自然就會被歸類為「唱衰台灣」甚至是「中共同路人」。

久而久之，政府與人民之間的距離逐漸擴大。

更值得探討的是，這樣的態度，往往包裹在一種「我是為台灣好」的迷思之中。執政黨以「價值正確」之名，行規避監督之實，這正是民主社會最容易忽視的「權力傾斜」。當官員不再需要說服人民，而只需展示立場，縱使民主的形式雖在，精神卻已流失。

回顧台灣的政治發展，從威權走向民主，最珍貴的資產就是人民可以質疑權力、監督政府。然這樣的自由並非理所當然，而是長期累積而來的成果；若執政者對批評愈來愈不耐，對監督愈來愈排斥，甚至利用司法發動寒蟬效應，那麼即使民主制度仍在，民主的品質也會逐漸下降。

雖然政策爭議與政治攻防本是民主常態，但關鍵不在「有沒有爭議」而是「如何面對爭議」。一個成熟的政府，面對監督能保持冷靜、在批評之中願展現誠意，而非讓情緒凌駕於責任之上。「囂張」與「狂妄」或許是情緒性的形容詞，反映的卻是民眾對劉世芳權力傲慢的真實感受。問題不只是「個人風格」，而是敲響了整個執政團隊與治理文化的警鐘。

對劉世芳而言，這或許是一個重新調整溝通方式的契機；對賴總統以及整個執政團隊而言，這更是一面鏡子，照出權力的一體兩面。

權力固然可用來決策並推動政策，但若缺乏謙卑與自省，也將帶來疏離與反彈。民主社會真正的強勢，從來不是語氣的高低或態度的強硬，而是在面對不同意見時仍願意傾聽、回應及調整。否則再正確的政策，也可能因傲慢的姿態而失去民意支持。