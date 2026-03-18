讀家觀點／靠AI寫論文 不怕對不起學位？

ＡＩ會虛構參考書目，這件事我們老師之前早就拿來當笑話講，因為感覺虛構的參考書目題目都有點誇張。

但國立大學博士生會拿虛構的論文來當作參考資料，不排除有請ＡＩ幫忙寫論文，這點真的對不起他拿的學位，因為博士是指在他代表領域有深入研究並具有創新能力的學者。重點是虛構還被別的學校教授抓包，指出他本人根本沒有寫過此篇論文，只能說這位學生真是太「幸運」了！因為這次被抓包是國內的博士論文，如果是國際期刊，那就丟臉丟到國外去了。

近年來ＡＩ非常夯，ＡＩ也幫助我們處理很多日常生活的事情，比如到飯店，房間有小管家可以幫你播放喜歡的音樂。但是濫用ＡＩ，作出虛構的內容並發表，不僅害人，也可能害了自己。多年前韓國教授複製羊虛構資料事件，不僅讓他身敗名裂，也讓韓國人感到羞恥，就是一例。

ＡＩ搜尋的網路資料，可能不實、可能過時。有些用在日常生活或許可以，用在科學上就不太適宜。女兒高中時交報告用過ＡＩ，我瞄一眼就發現前後文意不通，知道是ＡＩ寫的，被我臭罵一頓。學生寫論文用google翻譯，翻得亂七八糟，我只好從頭開始教英文寫作（我們研究室學生論文大多用英文寫作）。

我在修改學生的論文部分十分謹慎，大概得來回十次、每個人大概一百頁，常常改得我眼冒金星。所以學生的每篇參考資料，即使我沒有讀過全文，也看過他的摘要。因為這些文章是我專精的領域，我有時還會幫他們找最新論文，當作學生的參考資料。所以如果真有虛構參考資料，早就被我看穿！但有的老師一年要帶好多學生，沒有那麼多時間修改，那也可請同學彼此幫忙檢查，挑出錯誤的參考資料來。

新聞提到，這位博士生十分懊悔，且願承擔責任。身為教師也不要太苛責，因為他的職業生涯才開始，希望他記取教訓，能夠重新寫出對人類有貢獻的優秀論文。

前幾天跟先生閒聊，提到人一生在世界上可以留下些什麼？我提到很重要的一項，就是發表過的論文。自己曾經發表過十多篇英文期刊，數十篇中文期刊，後人可以經由查資料找到這些論文而記得這個人，所以寫論文是很重要的事。想到後人在查詢專業領域資料時可以以你的論文作依據，作出更好更創新的研究，你怎麼能不小心謹慎寫論文呢？