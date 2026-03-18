AI是個好工具 倫理則考驗人心

ＡＩ年代，各行各業，大事小情，似乎都要和ＡＩ沾點邊，才算跟得上潮流。

然據媒體報導，華航、長榮徵才，禁用ＡＩ寫履歷自傳，違者將永不錄用，取消資格；近日又傳出有政大博士論文被指控參考文獻出現ＡＩ生成的虛構書目，已遭下架；另屏東大學、南華大學也有碩士論文涉及ＡＩ虛構內容，必須重寫。二者皆藉助ＡＩ之力，後者違背普世皆知的學術倫理，論文遭下架及重寫的處置，顯無疑義；前者之永不錄用，取消資格，輿論卻有謂矯枉過正。只是這樣的論斷，邏輯上沒有自相矛盾嗎？

履歷（含自傳）和論文的共通點是求真。履歷要呈現應徵者真實的能力、品行和涵養；論文要展現作者的思考邏輯、研究能力和論述／語文表達能力，以示其學位之「名實相符」。論文若請槍手或ＡＩ代筆，學位之「名」便只當授予槍手或ＡＩ，而非名義上之作者；同理，履歷若係經ＡＩ而成，即與應徵者之本「真」有落差，究竟錄取的是應徵者還是ＡＩ？

或謂自行撰寫後再由ＡＩ加工潤飾，不宜視為造假，永不錄用、取消資格等乃矯枉過正；然而，試問現今有何完美機制可辨識一份曾經ＡＩ加工的履歷，究係以人為主筆，或以ＡＩ為主筆？

昔日執教時尚無ＡＩ，然但凡批閱學生報告，必同時上網檢索，蓋因無論再三交代學術倫理、智慧財產權的重要。如今ＡＩ大行其道，一份份藉由ＡＩ幫手產出的報告，反映的是學生使用ＡＩ的能力，杏壇同道若欲由此了解學生真實的學習狀況，恐怕還需靠扶鸞降乩。

ＡＩ是個好工具，但關於識人用人，欲鑑別其真相實情者，來自於ＡＩ的介入愈少愈好，否則看到的只是由ＡＩ建構起來的鏡花水月，人類則在不知不覺間成為被ＡＩ操控的傀儡而不自知。