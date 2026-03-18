當AI考贏學生 大學教育該重塑

人工智慧發展的速度，遠超出多數人的預期。身為ＡＩ領域的研究者，回顧九○年代學界最樂觀設想，如今ChatGPT等工具表現，早已突破當年想像框架。

這兩年，我常做一個簡單的測試：將大學部期中考、期末考題交給ＡＩ回答，結果相當震撼。一年前，ＡＩ僅在及格邊緣；不過一年，它已能拿下八十到九十分。再過兩三年，ＡＩ在標準化試題中拿下滿分，不再是遙遠的假設。屆時，恐怕只剩那些需要深度推理與洞見的難題，才能讓它卻步。

這讓我們不得不面對一個根本問題：當ＡＩ考試比大學生高分，大學教育該教什麼？

我認為，答案與優秀管理者所需的能力如出一轍。好的管理者不必親自完成所有執行細節，而是專注前端需求規畫與設計，以及後端的檢核與回饋。

面對日益強大的ＡＩ，人類也應朝這方向進化。未來的專業人才，核心能力不再是與機器比較計算速度或記憶容量，而是學會：如何提出對的問題，如何定義解決方案的需求規格，以及如何判斷ＡＩ產出的合理性與可信度。複雜的方案設計、大量資料收集與分析運算，則可交給ＡＩ。

換言之，大學教育的重點，應從傳統的「如何設計、分析、計算」，轉向更根本的兩端：前端「問題定義與需求釐清」，後端「成果的批判與判斷」。當學生具備敏銳的問題意識、清晰的邏輯思辨與嚴謹的批判思考，無論ＡＩ工具如何迭代，他們都能站在科技的肩膀上，駕馭創新。

ＡＩ的崛起，不是教育的危機，而是重塑教育本質的契機。未來的大學，要培養的不是與機器賽跑的勞動者，是善用機器、做出關鍵決策的思考者與領導者。