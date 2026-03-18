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汽油兩價制 美只隔條道德線

聯合報／ 方怡／退休媒體工作者（台北市）
川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利，還沒有國家公開響應。路透
川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利，還沒有國家公開響應。路透

美以伊戰爭進入第三周，美國要各國出船艦護航荷莫茲海峽，各國都冷回應。

荷莫茲海峽封鎖，誰最獲利？中東產油國，價錢雖高但產量跌，獲利不如以往。俄羅斯和美國是最大受益國，俄羅斯油不經荷莫茲海峽，川普又取消對俄羅斯油的制裁，所以油極搶手，且價高。再來就是美國，也大發利市；川普在社群平台上說「美國作為全球最大產油國，油價上漲時能賺很多錢」。

川普是極端現實主義者，獲利如何極大化？荷莫茲海峽封鎖是好還不好？他可能的盤算是，美國能否實施汽油兩價制，就像中東國家，國內油是一價，出口油是另一價；川普可要求，為穩定物價，各油公司要回到伊朗戰爭前的每桶六十美元價格；再鼓勵共和黨金主的頁岩油廠家拓產，頁岩油每桶成本不到五十美元，出口可賺大錢，川普再課頁岩油出口稅；川普也會脅迫台日韓購買美國的頁岩油。這就是美國再次偉大。

兩價制，美國在一九七三年能源危機尼克森政府時也實施過，那時將國內用油分成舊油、新油（一九七二年為界）實施兩價制，黑市盛行，政府手忙腳亂監管失控，實施了八年；到雷根政府時，認為「政府不是解決問題的方法，政府本身才是問題」，因此廢除油價管制。時空背景不同，但石油供需相同，石油價格穩定，通膨下降，聯準會降息，川普也會要求累積的出口稅。當石油紅利分給美國民眾，這樣的政策買票對年底的期中選舉大有幫助。

兩價制要跨越的是道德線，美國引發了美以伊戰爭，抬高油價，各國要忍受輸入型通膨，美國卻大發戰爭財，不過對川普來說，道德不存在，容易跨越。

川普只有你想不到，沒有他做不到。

尼克森 共和黨 俄羅斯 汽油 石油 川普 荷莫茲海峽

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