川普陷泥淖 還想拖各國陪葬

美國總統川普預計三月底訪問北京出現變數；川普表示由於與伊朗戰爭仍在持續，他已要求北京將他與習近平原定四月初舉行的高峰會延後約一個月。

其實打從一開始，只見川普一方不斷發布訪問日程等新聞，北京始終未予同步公告；雖無否定，但也沒有確認，即看出此事多舛。主要是川普的外交信用朝令夕改，大陸為避免被耍遂保守以對。

果不其然，川普日前要求中國大陸、法、日、南韓、英、德、澳等國派軍艦赴荷莫茲海峽護航，但被點名國家多冷淡以對，連「唯美是從」的日相高市早苗，在參議院預算委員會上都只表示「日本尚未就派遣軍艦一事作任何決定」，且稱東京尚未接獲正式請求。自民黨政調會長小林鷹之也說：「日本政府目前並未認定這場衝突構成『存亡危機事態』或重要影響，應冷靜觀察中東情勢如何變化，再妥為因應。」

從伊朗運油最大宗的中國大陸也不捧場，川普想以川習會逼迫大陸就範，率先派軍艦到荷莫茲海峽護航油輪，但目前看起來大陸不會上當。各國都知派軍艦去荷莫茲海峽護油，等於是被美國與以色列綁架去對付伊朗，成為陪葬在荷莫茲海峽的祭品，習近平當然更清楚。

荷莫茲海峽最窄處僅卅三公里，大砲都可以打到；今天美國與以色列鬧事出問題，要其他國家一起「打群架」來幫忙收拾善後，癩蛤蟆打哈欠還好大口氣，誰能接受？川普聰明，其他人是傻子？自己灰頭土臉、陷入泥淖，卻還想拖人下水。美國用最精準飛彈攻擊了一所女子學校，炸死了超過一百六十名小學生，引起全球共憤，彈體製造商商標證據俱在，川普還以謊言欺騙世人稱是伊朗自己對自己發射，這是大國總統的道德？