當荷莫茲海峽陷入封鎖、波斯灣油輪幾近停擺之際，全球能源市場瀰漫著深重的不安。這條承載全球約五分之一石油運輸的海上咽喉，令全球能源體系出現劇烈震盪。

就在市場對供應危機憂心忡忡時刻，沙烏地阿拉伯將數千萬桶原油改道紅海延布港；一條橫跨阿拉伯半島的輸油管道重新啟動。這不僅是一次應急策略，揭示全球能源供應鏈正在發生的深層重構，以及戰略自主。

荷莫茲海峽的重要，在於它長期承擔全球石油運輸關鍵角色，每天約有二千萬桶原油與成品油通過這條水道。沙國過去超過八成的石油出口必須經由這條航道，能源命脈幾乎完全依賴單一通道；當地緣衝突使得這條通道變得不穩定時，即不得不面對一個問題—如果唯一的出口被堵住，石油大國是否仍能保持市場影響力？

沙國的答案是早在數十年前就埋下的「備用動脈」。這條「東西輸油管道」長約一二○○公里，連接波斯灣的主要油田至紅海延布港，輸送能力每日約五百萬桶，約為沙國總出口的一半以上，占全球石油消費量的百分之五。當荷莫茲海峽受阻時，這條管道得以讓沙國將原油從波斯灣直接輸送至紅海，再經由曼德海峽進入歐洲與亞洲市場。短期來看，這緩解了市場恐慌；長期來看，是戰略自主的深化。

沙國的東西管道只是其中之一，阿聯也建設繞過荷莫茲海峽的阿布達比輸油管道，伊拉克則計畫興建通往約旦的管線。這些基礎設施的共同目的，是在荷莫茲海峽出現風險時，仍保有能源出口替代選項。日後若替代通道逐漸形成，能源體系韌性將提高。

但紅海航線並非沒有風險，所有經由延布港出口的油輪，最終仍必須通過紅海南端的曼德海峽；這條最窄處僅約廿九公里的海上通道，同樣是地緣政治敏感區。近年來，葉門胡塞武裝曾多次使用無人機與反艦導彈襲擊航運，使紅海航道出現嚴重安全問題；即使繞過荷莫茲海峽，中東的能源運輸仍在伊朗介入的勢力範圍，仍可能面臨不確定性。

替代通道可以降低風險，但很難完全消除地緣政治的不穩定因素。對沙國而言，東西輸油管道提供了戰略「選擇權」；但對全球市場而言，真正的穩定仍取決於航道安全與地區政治局勢。即便如此，沙國此次迅速啟動備用出口通道，彰顯了能源競爭的核心，不只是擁有多少資源，更在於能否掌握出口主動權。

對於依賴能源與關鍵產業的國家而言，沙國這步棋提供了清晰的啟示：真正的安全並不來自安全的保證與單一航道或產業，而是來自於戰略自主與擁有多元航道和產業的能力。若如此，危機便不再是源於單一依賴的致命瓶頸，而可成為重新布局與戰略自主的契機，對台灣而言亦然。