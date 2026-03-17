還給「台灣恆河」聖潔

台灣是你我的家，無論心中認同的是台灣國、台灣省、還是中華民國，我們都在這塊土地上生死與共，休戚相關。意識形態從來就不是重點，你我才是。

印度恆河舉世聞名。外國遊客如果敢在恆河裡憋氣浸水，那代表勇氣過人，如果泡完後還沒生病，更代表體質超群。但若失誤喝上一點，那就只能聽天由命，祈禱免疫能力八字夠硬。

恆河會變成這樣，當然是長期受到嚴重汙染，原因和宗教脫不了關係。印度的宗教信仰繁雜，但核心思想皆源於「潔淨」和「不潔」。教徒認為恆河是至高無上的絕對聖潔，哪怕再不潔的東西進了恆河，都會被瞬間淨化到無害狀態。長久下來，恆河母神當然就幾乎包攬了「元素週期表」。

台灣也有這樣一條恆河叫「台灣價值」。台灣價值本該是自尊、自重、自立、自強，是即使受制大國左右為難，也不忘記獨立自主；就算被迫各種妥協，也要堅持利國利民。可現在的台灣價值幾已成為貪贓枉法、又髒又臭的邪教遮羞布，因為有人被洗腦台灣價值至高無上、絕對聖潔，所以任何濫權亂政弊案惡行只要高喊台灣價值，就會被支持者「淨化」，既可悲，又可恥。

如果你真愛台灣，就該強烈要求造成汙染的始作俑者付出代價，無論政黨或個人。民主，應是人民作主汰劣留良，而非目睹執政者為非作歹，卻昧著良心理智為其擦脂抹粉文過飾非。希望某天，台灣的「恆河」能真正恢復聖潔。