讀家觀點／各懷鬼胎的「台日友好」

行政院長卓榮泰包機赴日看球的爭議還在延燒時，賴總統又拋出「國民黨統治對待台灣人不如日本殖民」的言論，可謂火上澆油。這兩件事看似均與日本有關，深層的用意卻是激化兩岸關係，暴露民進黨政府所謂的「台日友好」，只不過是雙方政客操作反中的廉價工具而已。

對綠營最理想的劇本，應是卓榮泰赴日若真能造成外交突破，必然引發大陸對日本的反制升級，使已降至冰點的中日關係雪上加霜。中日關係緊張有助於民進黨大肆宣揚「台灣有事論」，若引發大陸反制更能藉勢操作「抗中保台」。在不直接挑釁大陸的情況下，既能在外交上得分，回台後還可收割一波反中紅利，又把後果留給日本去承擔，可謂一舉數得。

然而，日本政府當然也不是省油的燈。首相高市早苗目前身心狀況欠佳，面對糟糕的經濟前景、川普的反覆無常及中國大陸的經濟制裁，已經焦頭爛額。當前美國又將駐日美軍部分兵力調往中東，加上航運受阻、能源和物價不斷上漲，若貿然配合民進黨高調宣傳所謂「外交突破」，自己卻承受中日關係惡化的巨大風險，不論台日再怎麼「友好」，這筆帳都划不來。

卓揆原可輕鬆解套，一是在球場上與高市早苗「不期而遇」或與日本官員「巧遇」，造成「外交突破」的印象，那麼用什麼經費便不再是重點；二是大陸強勢反制，造成中日關係或兩岸關係緊張，更可轉移焦點。無奈日本不配合演出，導致卓揆在公私之間無法自圓其說。

不過，若要論在政治上消費日本的極致，賴總統還是首屈一指。他日前宣稱「日本占領台灣是為打造大東亞共榮圈、國府是為反攻大陸，雖然心都不在台灣，但國民黨對台灣人比日本差」。事實上對日本右翼而言，「大東亞戰爭」並不是什麼光彩的歷史。賴總統的本意在於利用日本殖民統治來貶低國民黨，卻可能讓日本人感到尷尬。

直觀上看，賴針對的是國民黨；從他強調「兩國互不隸屬」的脈絡，以及把一九九六年總統直選前的日本和國民黨都當成「外來政權」看待，背後要否定的是大陸方面一再堅持的「台灣光復史觀」和「兩岸同屬一中」。無論日本殖民再怎麼受吹捧，媚日戀殖言論的背後，日本實際上是賴總統用來羞辱國民黨、刺激北京，進行廉價政治消費的工具而已。

到底是怎樣的「朋友」可以罔顧對方利益、只顧及自己利益，或不斷提及對方痛點卻不在乎其尷尬？所謂「台日友好」，就是想利用對方刺激北京、自己坐收漁利，想要黑吃黑卻都吃不到的暗黑故事。這種黑色幽默或許是僅有的正面啟示。