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從陸配參政 看台灣民主試煉

聯合報／ 戴世瑛／律師（台北市）

民眾黨立委李貞秀首度質詢即遭內政部劉世芳悍然拒絕，對照日前初登國是論壇發言時，受到韓國瑜院長勉勵「為廣大人民做出實質貢獻」、「為台灣民主擦亮招牌」，前後遭遇一冷一熱，料其心中定然五味雜陳。

兩年多前，筆者曾就民眾黨將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，以〈正視「陸配參政」指標意義〉為題投書聯合報民意論壇，盤點陸配依法參政所能發揮的積極意涵。如今，隨著李貞秀就職立委，爭執不但未息且愈演愈烈。

在此要提醒，從近來對岸大幅報導、持續追蹤此一議題的發展來看，陸方關切台灣政府對大陸人民是否藉由以「國籍法」取代「兩岸關係條例」來推動「兩國論」；另就大陸地區民眾角度，倘目睹出身大陸的同胞能擔任台灣民意代表、站上立法院殿堂，相較於出席大陸「兩會」卻無實權的「台灣省代表」，這個畫面更具有台灣包容多元、族群融合及民主成果的象徵意義。韓院長期許李貞秀「為台灣民主擦亮招牌」，實寓意深遠。

迄今外界之所以疑慮陸配背景，乃至政府機關不願配合詢答與調閱文件，主因無非國安考量。但以李貞秀的身分敏感性與高能見度，縱使參與國防外交委員會，眾目睽睽下也難有違法刺探、蒐集、洩漏機密的機會。更何況民進黨政府透過刑法、國安法、反滲透法等構築層層防火牆，難道碰上陸配擔任民代就會破功？

眾所周知，民主與法治乃一體兩面，立院經過朝野協商，韓國瑜院長裁示在相關事實查明及司法最終判決前，李貞秀的立委身分及職權行使均應予以尊重，韓院長的定調實係立足法治程序，並保障民主制度實踐。最終無論李貞秀能否順利完整行使立委職權，陸配進入立法院的過程，已足堪為我國民主政治與兩岸關係發展的重要里程碑。

反觀賴總統一面用「直選」凸顯「台灣主權」，一面卻操作「大罷免」打擊在野黨，並支持閣揆「不副署、不執行」國會通過的法律，加上今日行政院竟以行政命令抗拒立委索資和質詢。究竟誰擦亮台灣民主招牌？誰又讓台灣民主蒙羞？答案不言自明。

民眾黨 徐春鶯 李貞秀 陸配 內政部 劉世芳 韓國瑜 不分區立委 大罷免 國安

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