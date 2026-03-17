賴政府正在走一黨獨大回頭路

昨日在立法院出現一個引發爭議的場景，李貞秀以立委身分站上質詢台，內政部長劉世芳卻拒絕接受質詢。這不僅是單純的政治衝突，更牽涉到憲政制度的根本問題，亦即劉世芳選擇性接受國會監督，對照賴總統大談「台灣不要走回頭路」，何其諷刺？

在民主憲政體制中，行政權接受立法權監督並不是一種「政治禮貌」，而是憲法義務。依據中華民國憲法與增修條文的制度設計，行政院各部會首長必須到立法院備詢、接受立委質詢，制度的目的，就是為了確保政府權力受到民意機關監督，避免權力集中於行政權。

李貞秀的立委資格尚未依法撤銷，她即是合法立委，當然具有質詢權。即使存在政治爭議，只要沒有經正式法律程序確認資格失效，劉世芳即無權力自行裁定是否接受質詢。若劉世芳可以自行決定要不要接受誰的質詢，國會監督權威何在？今天可以因政治爭議拒絕某位立委質詢，明天也可能因為立場不同而拒絕另一位立委，如此質詢制度豈不淪為形式？行政權可以凌駕於立法權之上？

其次，台灣民主化以來，行政官員到國會備詢早已是憲政體制的日常運作，即使在朝野衝突激烈的時刻，行政部門首長也不能公然拒絕立委質詢；今劉世芳大開拒絕備詢的先例，意味著行政權僭越立法權的界線。這不只是單一部會首長的態度，更反映台灣政治文化的轉變；行政部門將國會視為對手，而非制度上的監督者。

國會監督行政部門，是為了確保政府權力受到制衡；愈強勢的政府，愈需接受監督；愈有施政信心的官員，更不應害怕面對質詢。若劉世芳可以選擇是否接受立委質詢，那麼問題將不只是朝野對立，而是動搖憲政秩序。

劉世芳拒絕接受立委李貞秀的質詢，不只是一場質詢是否能順利進行而已。此前行政院長卓榮泰「不副署、不執行」立法院通過的法律，僅是賴政府破壞憲政的冰山一角。台灣民主憲政已面臨崩解，在權力分立體制下，行政部門首長竟可拒絕立委質詢，將國會視為橡皮圖章。

民主制度的核心從來不是誰執政，而是權力是否受到約束。若劉世芳身為部長可以拒絕立委質詢、卓榮泰身為閣揆可以不依法行政、拒不執行立法院通過的法律，被削弱的不只是國會權威，而是葬送民主憲政基礎。劉世芳與卓榮泰兩位旗手所為，印證賴政府想走的是一黨獨大的回頭路。