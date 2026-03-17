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中東戰火會加速美國衰落？

聯合報／ 耿慶文／加拿大文化觀察者（加拿大安大略省）

川普美國國內政治深陷極化與司法糾葛之際，貿然對伊朗展開新一輪軍事行動，但這場戰爭能否真正提升美國安全，連華盛頓內部也莫衷一是。更令人不安的是，這種內政失序時對外擴張的衝動，與歷史上帝國衰敗前的節奏驚人相似：當一個國家在內部撕裂與財政吃緊時仍選擇動武，往往不是力量的展現，而是焦慮的外溢。

以橋水基金創辦人達里歐的帝國興衰「大周期」理論觀察，美國正走在西班牙與大英帝國曾經踏過的道路上。十六世紀西班牙的腓力二世沉迷於新大陸白銀帶來的財富幻象，誤以為帝國力量可以無限延伸，結果是產業空洞化、通膨失控、國債累積，最終在連串戰爭中被財政拖垮。美國雖無白銀，但美元霸權帶來的廉價債務與金融繁榮，同樣製造了「紙上富裕」假象；科技巨頭與華爾街的繁盛，掩蓋了製造業流失與中產階級萎縮。

大英帝國的故事更接近美國現狀，十九世紀的全球霸權建立在工業革命與海軍優勢之上。但當德國與美國崛起，英國相對優勢下滑；歷經兩次世界大戰更令其財政透支，被迫讓位予美元主導的新秩序。戰後英國仍保金融中心地位，卻已從日不落帝國轉為「二流強國」。美國今日處境與英國廿世紀初的焦慮頗為相似，仍然強大卻不再無可挑戰，仍然領先但優勢正在縮窄。

達里歐指出，帝國衰落往往有三個同步現象，亦即債務循環走到末端、內部秩序惡化、外部競爭者崛起。當代美國三者皆具。首先是債務，聯邦債務突破歷史高點，利息支出逼近軍費規模；美元霸權雖仍穩固，但制裁工具的過度使用，正在加速各國尋求替代結算系統，這與英鎊戰後失去儲備貨幣地位的過程並無本質差別。

其次是內部秩序，政治極化達到冷戰以來最嚴重程度，國會僵局、選舉爭議、社會對立，使國家難以形成長期戰略共識。這種分裂，正是西班牙晚期宗教與階級衝突、英帝國末期殖民與勞工矛盾的現代版本；帝國的衰敗，往往不是因為外敵太強，而是內部共識先行崩解。

最後是外部競爭，美國仍是全球最強軍事力量，但多線部署的成本愈來愈難以承受；從烏克蘭到中東，美國面臨「能打但打不起」的困境。這與西班牙在歐洲戰場的疲於奔命、英國在全球殖民地的力不從心如出一轍；當帝國的軍事承擔超過財政與社會的承受能力時，戰略收縮便不再只是選項，而是命運。

歷史告訴我們，帝國的悲哀往往不是衰落本身，而是拒絕承認衰落；川普對伊朗的軍事行動，正是這種拒絕承認衰落的表現。

當內部撕裂無法修補、經濟結構難以調整、全球秩序面臨重組時，對外動武往往成為帝國延遲衰敗的本能反應。歷史一再證明，這種反應從未真正扭轉帝國命運，只會加速其財政與政治的耗損。帝國的落日餘暉懸垂天際，但真正決定美國未來的不是戰場上的勝負，而是它是否願意面對歷史的鏡子。

川普 伊朗 美國 貨幣 美元 通膨

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