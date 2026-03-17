透視「川普美國」的金像獎

繼歌手壞痞兔惹惱川普的超級盃中場中場秀之後，出席奧斯卡頒獎典禮者是否該政治表態又成為焦點。紐時評論寫得真好：奧斯卡得獎者沉默就是川普獲勝！得獎者們，你們將成為共犯嗎？而主持人輕描淡寫講了英國沒入圍但至少逮捕了戀童癖，社群網站反應兩極，顯然有人認為一句笑話的嚴重性，更甚於整個艾普斯坦案檔案公布疑雲背後的血淚、陰謀論、政治黑手、與選舉操作。

大衛布魯克斯相當轟動的著作《天堂裡的布波族》，以中間偏右角度諷刺矽谷高學歷階級是布爾喬亞混種波西米亞，從買杯咖啡到學術生活都想表達自己為自由派。他被紐時延攬，此期間成為基督徒，下筆愈來愈從修身角度出發，這樣的人當然受不了川普，但美國已走去與他期望相反的路。

此時此刻，自由派發聲管道已被川普政權砍殺殆盡，大學也多半俯首稱臣，而陰魂不散環繞奧斯卡的是媒體公司將被億萬富翁併購，ＣＮＮ恐因此走上華盛頓郵報與ＣＢＳ逐步右傾的命運，對於視野多元包容、天生自由骨的創意人，難道要他們在電影盛會裡縫住嘴巴？

電影藝術很需思想反芻，並非ＡＩ降格聲光技術門檻讓人人玩上一手的膚淺娛樂。好電影能觀察並預測世局，例子不勝枚舉。

勞勃狄尼洛與達斯汀霍夫曼在一九九七年合演劇情跌宕令人下巴合不攏的「桃色風雲搖擺狗」，劇情是美國總統個人醜聞纏身，為轉移注意力就弄了對外戰爭。電影裡的總統說：「我們還沒宣戰，但我們在打仗。」情節放到今天，細看美國聯手以色列狂炸伊朗的前因後果，比水晶球、塔羅牌、廟宇抽籤更準。

真實世界打仗會見血、出人命，最近美國朋友傳來士兵棺木覆蓋國旗運回國的影片，但何謂「英雄」？這個戰爭，國會未授權、國際法未認可、美國未宣戰，但在美國戰爭部長口中是沒有政治正確、沒有左派ＷＯＫＥ（覺醒文化）的最大殺傷力，所以伊朗死了兩千人，大多為平民。我忍不住請朋友去看李安當年執導的「比利林恩的中場戰事」，和黛安蓮恩去年主演的「忌念日：極權元年」，看看九成共和黨支持的違法違憲的戰爭意義何在，以及國內政府的貪腐濫權、政治追殺、逮捕記者、控告大學的情節。

本次奧斯卡獎，巴勒斯坦演員主演的「欣德之聲」，講述以色列在加薩殘殺小孩，入圍最佳國際影片，卻因美國對許多國家發出旅遊禁令而無法出席典禮。奧斯卡最佳導演趙婷的新片「哈姆奈特」入圍多個獎項，其成名作「游牧人生」裡所說的亞馬遜公司季節性臨時工，已快被出大錢幫川普老婆拍攝影評奇差無比的紀錄片的金主老闆，藉ＡＩ自動化之名驅逐和失業，淪落到比中下工農更不如。

如今的「後真相」時代，思維隔閡非只來自意識形態或信仰不同，人們眼睛甚至看著不同「事實」。

美國右翼福斯新聞台要歷經大半年才願承認物價上漲，台灣的「三民自」至今不說我們送出台積電給美國，只換來根本是不平等條約的關稅和所謂台美對等貿易協定。倘若上面所提電影傑作與新聞事件都不能讓忙於滑短影音的人多一點思考，那麼，我們更需藉一些機緣，穿透表面去凝視內在。