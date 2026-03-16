國民黨不如日殖？賴總統徒增對立

日前賴清德總統於「總統直選卅周年」研討會上的談話引起爭議，賴宣稱「國民黨政府來台後，對待台灣人民比日本殖民統治還要差」，然此論徒增對立，無助於台灣團結。

首先，在憲政法理上，此說陷入政府合法性是「延續論」或「重構論」的爭議。總統持守「重構論」，認為總統直選是台灣從「法統」走向「住民自決」的關鍵，政府「合法性」得以確立，是來自台灣人民的授權，隱含「中華民國台灣化」概念。而國民黨主張「延續論」，強調中華民國建國至今法統具延續性，且國民政府行憲後的政府更具合法性。事實上，總統直選僅是憲法增修條文對選舉方式的改變，而非國家的「新生」，中華民國法統的延續性不因選舉形式改變而有所不同。賴總統的說法雖體現主權在民精神，卻分割了中華民國主權。

其次，台灣民眾在日殖時期是二等公民；國民黨威權統治則形式上民主，實質上政治壓制。但若以經濟數據對照，國民黨統治期間經濟增長率高於日殖時期。

日殖時期台灣農業與基礎建設雖有進步，但殖民地所得與資源高度向日本本土傾斜，台灣人實質所得增長受限；國民黨統治卻創造經濟奇蹟，年均經濟成長率常年保持在百分之八至十之間，遠高於日殖時期的百分之三至四。國民黨統治時期的成長奠立了台灣邁向發達國家的基石。又，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德當選民選總統，但日殖時期台灣人能擔任台灣總督？

復次，總統直選後，台灣經濟從高速成長轉為緩步成長；蔡、賴時代的高經濟增長率，部分因素實來自於早先國民黨執政年代積極推動半導體產業的紅利果實。再者，是國際空間的分歧，扁採取衝撞路線與烽火外交，與美中關係高度緊張；馬主張「外交休兵」，爭取到一六○國免簽，參與ＷＨＡ、ＩＣＡＯ，維持廿二個邦交國；蔡、賴的「價值外交」雖致斷交潮，但與美日歐的實質關係看似達到巔峰。

民進黨執政是否優於國民黨？這取決於選民的優先順序，亦即是台灣主體性優先，抑或憲政穩定與兩岸和平為首要。賴總統的話雖強化台灣主體意識，卻欠缺歷史包容。

唯有不同陣營皆能共同尊重歷史的完整性，台灣才能從「壓制與反對」轉向「理性競爭與合作」。

然而，政黨政治並非零和而應是競合，若藍綠能共守「中華民國憲政體制」與「台灣民主生活方式」雙底線，對兩岸關係能有所共識，對中共始能具有談判籌碼；否則內部對立、認同分歧、社會消耗，台灣只會處於更不利的位置。