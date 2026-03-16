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賴總統史觀扭曲 無助國家團結

聯合報／ 彭士剛／文字工作者（屏東市）
賴清德總統日前出席總統直選卅周年與民主韌性研討會。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前出席總統直選卅周年與民主韌性研討會。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統十四日出席總統直選卅周年與民主韌性研討會時表示，台灣過去數百年期間的統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比日本殖民對待台灣人民還要差。

適逢總統直選卅周年，這本該是檢視民主成果、凝聚國人共識的里程碑。然而賴總統卻試圖將台灣民主化定位為一場「對抗外來威權」的革命，刻意將過往國民黨政府與民主發展置於完全對立的兩端。這不僅有失偏頗，將歷史碎片化，更刻意抹殺中華民國政府遷台後，在極其艱難的國際環境中，與全體國人共同締造的台灣民主與經濟奇蹟。

事實上，台灣民主化並非革命式一步到位，而是國民黨政府體制內改革與黨外民主運動相互促進的歷史成果。一九五○年代起，儘管處於動員戡亂的特殊時空，政府仍堅持推動地方自治選舉，為台灣培植了基層民主的實踐土壤；隨後，透過增額國大代表及立法委員選舉，以及「催台青」政策，吸納大量本省籍優秀人才進入中央服務。正是從體制內逐步開啟的民主在地化與制度化進程，與體制外的民主運動共同匯流，才為台灣後來的民主化轉型奠定重要基礎。

經濟建設方面，一九七○年代全球正值兩次石油危機衝擊，時任行政院長的蔣經國以其遠見及魄力，與孫運璿、李國鼎等技術官僚共同推動十大建設。其中，從新竹科學園區的擘劃到台積電的誕生，正是由國民黨政府帶領不分先來後到的全體國人共同拚搏出的奇蹟。這種深耕本土、利益全民的實質貢獻，豈是以掠奪資源為核心邏輯的日本殖民者所能比擬？

更諷刺的是，賴總統感嘆民主得來不易，但其執政至今，行政院長卓榮泰數次違憲不副署國會多數通過的法律案，還揚言不執行已生效的法律。面對合法宣誓就職的民眾黨立委李貞秀，卓揆拒絕承認其立委身分，還以行政命令封殺其索資權和質詢權。賴政府種種行徑，皆與民主憲政中權力分立與依法行政要求背道而馳，這樣口頭捍衛民主、實質大搞獨裁的矛盾，才是民主真正的危機。

民主法治早已是全民最大共識，台灣不需要分化黨派及族群、挑撥歷史的領導人，而是能帶領朝野共同走向新局的全民總統。若賴總統繼續以扭曲的史觀抹殺國家前輩的諸多貢獻，不僅是對先烈先賢的汙辱，更無助於朝野和解與國家團結。

就在同日，藍白兩黨主席共同提出「社會福利、居住正義、環境永續、ＡＩ治理」四大願景，除了回應人民實際需求，也為今年地方選舉及二○二八年大選合作鋪路。奉勸賴總統若想爭取多數選民支持，少說製造對立的言論、多提有利國計民生的政策牛肉，方為上策。

賴總統 孫運璿 賴清德 蔣經國

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