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讀家觀點／智能代理平台正重塑科研體系

聯合報／ 徐作聖／退休教授（新竹市）

在近期引發全球熱議的OpenClaw（俗稱「龍蝦」），標誌著人工智慧從「生成式對答」邁向「可執行代理（Agentic AI）」的關鍵轉捩點。其強大的科研賦能潛力，確實讓各國視之為提升國力的利器，特別是科研體系結構性的重塑。

基礎科研是智能時代的重要競爭優勢，智能代理平台正成為新的科研基礎設施。知識在科研、工程、產業之間形成快速流動。近代科研正出現重要分水嶺。ＡＳＤＳ（自主科學發現系統）、Ontological AI（本體論人工智慧）、OpenClaw（智能代理平台）協作平台逐漸形成新的科研架構，科研活動由探索性研究轉向系統化運作。資料分析、模型推演、研究流程在同一平台整合運行，科研效率與知識累積方式同步改變。

OpenClaw等平台整合資料搜尋、人工智慧分析與研究流程，使科研活動在同一系統中運作，智能代理平台因而成為新的科研工具。不同專業領域的知識亦在平台上連結，跨領域合作隨之展開。智能代理平台同時形成新的知識中介服務，研究資料、專業知識、技術工具透過平台集中管理與共享；研究者、工程師、企業部門在同一系統取得資料與工具，使科研成果更容易轉化為工程技術與產業產品。透過這種方式，OpenClaw成功將社會科學的經驗法則（離散、語義化）映射到自然科學的搜索空間（連續、數值化），這解決了實證物理及生醫工程（Alpha系列）「只懂科學、不懂世俗規章」的短板。

人工智慧模型與資料系統的整合，亦帶來知識槓桿效果；研究人員能在較短時間內整理大量文獻與資料並進行分析，有限研究資源因此能發揮更高效率，科研能力在平台支持下形成放大效果，科研、工程、產業之間因而形成更緊密循環，科研成果加速進入工程與產品開發，工程需求亦回到研究領域，形成持續創新動力。在全球科技競爭格局中，各國的優勢多由產業結構與工程能力決定。

台灣科技體系長期建立在工程與製造基礎之上，半導體、精密機械、電子產業形成完整產業鏈，科學園區制度與供應鏈合作，使研究、設計、製造緊密結合，工程能力與製造效率構成台灣科技發展的重要基礎。智能代理平台為工程型產業提供新的發展方式，設計工具、材料資料、製造技術可以透過平台整合，使科研、工程與製造形成連續流程，科研成果更容易進入工程應用，也使企業在技術發展上取得更高效率。

科研體系須依產業技術結構形成專業化能力，科技競爭逐漸轉向系統能力與知識流動效率；差異化、專業化、客製化的知識運作，使不同產業形成持續創新能力。基礎科研提供長期知識來源，智能代理平台則提升知識流動效率，兩者的結合正推動著近代以來科研體系的結構性轉型。

人工智慧 平台 基礎設施

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