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星期透視／盧秀燕訪美 固本培元、徐圖後進

聯合報／ 鈕則勳

台中市長盧秀燕日前啟程訪美，以城市外交為主，肩負深化台美互信、為國爭取權益的重任，宣稱要將人民的聲音帶出去，也把美國第一線的觀點帶回來，並已接連拜訪了曼徹斯特與波士頓市長。

從盧秀燕的論述中來看，她以城市外交做基礎，但論述中已展現高度格局，隱約也透露著想做更多的事，以及更上一層樓的企圖心。而在盧秀燕赴美之前，就已傳聞這次接待層級頗高，對盧來說當然更是好事一樁；盧當然也能藉這次出訪，達到「固本培元、徐圖後進」的效果。

以「固本培元」來說，主要在兩個面向。其一是幾個月前的非洲豬瘟事件，確實重創盧的治理權威，即便危機處理有理有節，也給綠營找到攻堅的破口，畢竟綠營也將她視為二○二八的主要對手。

故盧秀燕藉城市交流來強化治理政績，在支持度又回歸六成的基礎上，以最熟稔的姿態穩固支持者，也能防堵綠營攻勢。

第二個面向則是從藍軍台中提名的內耗中脫身，畢竟繼侯友宜協調新北人選成功後，外界壓力已指向盧秀燕，希望她能協調台中江啟臣與楊瓊瓔。但盧或許因個性使然、也可能因協調空間已然降低，與其一直被質疑「不沾鍋」或協調不利，有失分可能；不如轉換戰場，藉赴美聚焦，即便已是最後市長任期，仍風塵僕僕地希望能將美國城市治理寶貴經驗引進台中，除強化城市利基外，也期待為後繼者打下堅實基礎、穩住藍軍執政。

至於「徐圖後進」的策略思維，可從以下三個軸線來鋪墊。

首先，藉訪美拉高國際格局視野，同時與美政治人物互動，累積本身政治能量，畢竟盧的碩士學位也是國際事務及戰略，在理論策略上本就有紮實基礎，強化實務的連結當更能建構國際外交、甚至兩岸政策綱領。

況且藍營在這領域的優勢已被綠營反超，從彌補弱勢的角度觀察，要選總統的人必須得儘速補強，遑論赴美已經成台灣有意競逐總統大位者的「必修學分」，故盧赴美，當然有展現競逐總統大位企圖心的考量，也可視為適當的起手式。

其次，盧藉赴美與黨主席鄭麗文博弈當然也不能完全排除，但就算較勁，也會是良性競爭，畢竟盧與黨主席失之交臂，無法掌握黨權，要競逐二○二八仍得強化政治能量。

盧秀燕當然得另闢蹊徑來維持聲勢，故她的軍購意見和黨中央未必完全相同，也在鄭麗文出訪前先行赴美，從權力的邏輯來做考量，也屬正常。

況且，盧秀燕之前期待黨中央在一月底前決定藍營台中市長人選，並呼籲黨中央兵貴神速、事不宜遲，但是黨中央仍將全民調定在三月底，這也被解讀未充分尊重盧，盧當然得做些動作，才能維持權力平衡。

再者，即便外界質疑鄭麗文的黨中央親中，盧秀燕赴美是和鄭較勁、想導回藍營原本親美立場。

但是與其這樣想，還不如將其看做是盧與鄭有默契的「分進合擊」，以貫徹藍營原本「親美和陸」的路線，兩人在此路徑中求取平衡，這樣也不容易讓綠營動輒抹紅國民黨或操作。

是以，若只從黨內親美與親中派較勁來看，著實稍微狹隘了些，畢竟以盧「媽媽市長」的個性與格局高度來看，絕不會把鬥爭當作首選；盧鄭即便仍有博弈可能，盧仍會放大「競合關係」之間的「合」，這樣對己、對黨、對大局才會是最佳的排列組合。

綜合來說，盧氏兵法先求固本、再循序外拓，不疾不徐、細火慢燉，盧秀燕雖未必會照著外界期待的劇本走，但行事卻有自己的章法與縝密邏輯，只要赴美成果豐碩，便能達「內外兼修」之效。

未來，綠營要如何面對一位內有群眾支持、外有美國肯定的「盧媽」，恐怕就更燒腦了。

（作者為文化大學廣告學系教授）

鄭麗文 楊瓊瓔 波士頓

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